เลือกตั้งสุโขทัย "ประชาชน-กล้าธรรม" หวังโคนเพื่อไทยทั้ง 4 เขต

สุโขทัย-สมัครเลือกตั้ง ส.ส.สุโขทัย พรรคคู่แข่งล้วนอยากชิงเก้าอี้เพื่อไทย ประชาชนและกล้าธรรมส่งผู้สมัครลงประกบอดีต ส.ส.ครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้งคาดแข่งขันกันหนัก
วันนี้ (27 ธ.ค.) บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ จ.สุโขทัย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัคร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เป็นไปด้วยความคึกคัก เมื่อได้มีบรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ และผู้ให้การสนับสนุนหรือกองเชียร์พาเดินทางไปยังบริเวณสถานที่รับสมัครเป็นจำนวนมาก โดยนอกจากพรรคเพื่อไทยซึ่งล้วนเป็นอดีต ส.ส.และตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยทั้ง 4 เขตเลือกตั้งแล้ว ยังมีพรรคการเมืองอื่นๆ ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในทุกเขตเลือกตั้งด้วย
โดยผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนำโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน นักการเมืองชื่อดังประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ซึ่งเป็นลูกสาวของนางพรรณสิริ อดีต ส.ส.สุโขทัย ในสมัยที่ผ่านมา ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2-4 ล้วนเป็นอดีต ส.ส.คนเดิมของพรรคที่ต้องป้องกันแชมป์ให้ได้ ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง เขตเลือกตั้งที่ 3 น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ และเขตเลือกตั้งที่ 4 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
ส่วนพรรคการเมืองอื่นที่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันกับพรรคเพื่อไทยครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ได้แก่พรรคประชาชนและพรรคกล้าธรรม โดยพรรคประชาชนส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 1 คือนางกัญญาวีร์ ทองสงค์ (ทนายมิว) เขตเลือกตั้งที่ 2 นายณรัฐพงศ์ พรหมมี (สารวัตรหมี) เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนราธิป ภูมิถาวร (ครูทอม) และเขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.นาตยา กรุณามิตร (กิ๊ก) ส่วนพรรคกล้าธรรมได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนัช ชุนพงษ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวศินภัทร์ กิตตินันท์พาณิช เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชรินทร์ ชูบุญ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุโขทัย และเขตเลือกตั้งที่ 4 นายนวพันธ์ เอื้อคณิต
ส่วนพรรคอื่นๆ พบว่าพรรคภูมิใจไทยส่งนายนายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ อดีต ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่ 4 พรรคพลังประชารัฐส่งนายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่ 1 และพรรคประชาธิปัตย์ส่งนายพัฒ ตั้งเบญจผล (ทนายเบิร์ด) ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่ 2.