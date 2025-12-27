สมัครเลือกตั้งนครปฐมวันแรกคึกคัก กลุ่มการเมืองท้องถิ่นส่งผู้สมัครครบทั้ง 6 เขต

นครปฐม - บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก หลายพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นส่งผู้สมัครลงชิงชัยครบทุกเขต ท่ามกลางกองเชียร์และผู้ให้กำลังใจจำนวนมาก
วัน( 27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองเดินทางมาลงสมัคร พร้อมกองเชียร์และผู้สนับสนุนที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม (กกต.) ได้กำหนดใช้สถานที่ภายในหอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นจุดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 6 เขต ระหว่างวันที่ 27–31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.30 น.
รายงานข่าวระบุว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่ ส่งผู้สมัครลงครบทั้ง 6 เขต ในนามพรรคการเมืองต่าง ๆ อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม พรรคเพื่อไทย รวมถึงพรรคการเมืองอื่น ๆ โดยมีทั้งนักการเมืองที่มีประสบการณ์และผู้สมัครหน้าเดิมในพื้นที่เข้าร่วมลงสมัคร
บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้พื้นที่รับสมัครมีความคึกคักตลอดช่วงเวลา
ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมครั้งนี้ ถือเป็นอีกสนามการเมืองที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากมีการแข่งขันจากหลายพรรคการเมืองและผู้สมัครที่เป็นที่รู้จักในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไร ยังต้องติดตามหลังจากการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไป