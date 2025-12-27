สนามเชียงรายเดือดทุกเขต!พรรคใหญ่ส่งคนลงชิง สส.-แย่งเบอร์ทั้ง 7 เขต

เชียงราย-สมัครเลือกตั้ง ส.ส.เชียงรายคึกคักตั้งแต่แรกเริ่ม พรรคการเมืองใหญ่แห่ส่งคนลงสมัครล้นทั้ง 7 เขต กกต.ต้องจัดให้จับสลากหมายเลขทุกเขต คาดเพื่อไทย-ปชน.-กล้าธรรม ฯลฯ แข่งกันเดือด
วันนี้ (27 ธ.ค.) ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการรับสมัครผู้จะลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย ทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง ซึ่งพบว่าบรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง ต่างพากันเดินทางไปสมัครตั้งแต่ก่อนเวลาที่กำหนด 08.30 น.เขตละ 7-8 คน โดยมีผู้สมัครจากพรรคการเมืองดังที่เคยแข่งขันกันในการเลือกตั้งครั้งก่อนเดินทางไปสมัครครบครัน เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเพิ่มผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรมขึ้นมาอีกพรรคหนึ่งด้วย โดยแต่ละเขตต่างส่งผู้สมัครที่เคยเป็นทั้งอดีต ส.ส.และคนมีชื่อเสียงในพื้นที่ลงสมัคร เมื่อทุกคนไปก่อนเวลาทาง กกต.จัดให้มีการจับสลากเพื่อใหแต่ละคนได้จับหมายเลขในการหาเสียง ขณะที่บริเวณนอกหอประชุมมีบรรดาผู้ให้การสนับสนุนหรือกองเชียร์นับพันคนถือป้ายและส่งเสียงตะโกนเชียร์ผู้สมัครในฝั่งของตนอย่างคึกคัก
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 8 คน โดยนายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ อดีต ส.ส.พรรคประชาชนจับสลากได้หมายเลข 1 นายวุฒิชาติ เกรียงเกษร จากพรรคกล้าธรรม ได้หมายเลข 6 และ ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี จากพรรคเพื่อไทยได้หมายเลข 7 ทั้ง 3 คนต่างมีฐานเสียงต่างกันโดยอดีต ส.ส.มีฐานเสียงเป็นคนรุ่นใหม่ นายวุฒิชาติเคยเป็นเครือข่ายจิตอาสาและกู้ภัย ส่วนผู้สมัครพรรคเพื่อไทยมีฐานเสียงเป็นเครือข่ายการเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงราย นอกจากนี้มีผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ คือพรรคภูมิใจไทย พรรคโอกาสใหม่ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลวัต,ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 7 คน โดย น.ส.ปิซะรัชฏชย์ ติยะไพรัช อดีต ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 2 ต้องแข่งขันกับผู้สมัครหลายคนจากพรรคท้องที่ไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรครวมไทยสร่างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายฐากูร ยะแสง อดีต ส.ส.จากพรรคประชาชนจับสลากได้หมายเลข 5 ต้องแข่งขันกับนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.9 สมัยจากพรรคเพื่อไทย ที่จับได้หมายเลข 6 นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครจากพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม พรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ,เขตเเลือกตั้งที่ 4 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.3 สมัยจากพรรคเพื่อไทย ลูกสาวของนายวิสาร จับสลากได้หมายเลข 4 ต้องแข่งขันกับนายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ อดีต ส.ส.4 สมัย ซึ่งเคยอยู่กับพรรคเพื่อไทย แต่ครั้งนี้ลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรมจับสลากได้หมายเลข 1 เขตนี้ยังมีผู้สมัครจากพรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลวัต พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคภูมิใจไทย
เขตเลือตั้งที่ 5 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย จับสลากได้หมายเลข 1 ต้องแข่งขันอย่างหนักกับนายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย แต่ครั้งนี้ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยจับสลากได้หมายเลข 2 รวมทั้งมีฐานเสียงค่อนข้างแน่นโดยเฉพาะใน อ.เทิง อ.พญาเม็งราย ฯลฯ เขตนี้ยังมีผู้สมัครอื่นๆ จากพรรคประชาชน พรรคพลวัต พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคประชาธิปัตย์,เขตเลือกตั้งที่ 6 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม อดีต ส.ส.พรรคประชาชน จับสลากได้หมายเลข 1 ต้องแข่งขันกับนายชัยยนต์ ศรีสมุทร อดีตนายกเทศมนตรี ต.แม่สาย ที่ลาออกมาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้หมายเลข 4 เขตนี้ยังมีนางมธิชา ไชยบาล ผู้แทนมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งวางฐานการเมืองมานานลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรม คาดว่าจะแข่งขันอย่างหนัก รวมทั้งมีผู้สมัครคนอื่นๆ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคพลวัต และพรรคประชาธิปตย์ด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสง่า พรมเมือง อดีต ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยซึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงประมาณ 2 เดือนแต่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน จับสลากได้หมายเลข 7 ต้องแข่งขันกับผู้สมัครคนสำคัญอย่างนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย และสมาชิกสภา อบจ.เขียงราย หลายสมัย โดยลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรมได้หมายเลข 6 เขตนี้ยังมีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลวัต และพรรคโอกาสใหม่ ลงแข่งขันด้วย.