สนามเลือกตั้งพิษณุโลกยิ่งคึก!น้ำเงิน-ส้ม-ฟ้า-แดง ลงสมัครพรึบ “จ่าเจี๊ยบ-กล้าธรรม”ชวด

พิษณุโลก - กองเชียร์ 3 พรรคใหญ่คึกคัก แห่ชูป้ายติดเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ลงสนามเลือกตั้งทั้ง 5 เขตของเมืองสองแคว พรรคภูมิใจไทยปะกบพรรคเพื่อไทยปะทะพรรคประชาชน ส่องเขต 1 พรรคประชาชนท้าชิงแชมป์เก่า”บู้-จเด็ศ”พรรคเพื่อไทย ส่วน พรรคกล้าธรรมฯ ไร้เงา จ่าเจี๊ยบ”เขต 2 ทำ ”นพพล”พรรคเพื่อไทย แทบนอนมา ส่วนเขต 4 นิยม ช่างพินิจ ภูมิใจไทย แลกหมัดยืนซด “พิมพ์พิชชา”แชมป์เก่า พท. ขณะที่”คนดังรุ่นเก๋า”จุติ ไกรฤกษ์”สวมเสื้อสีน้ำเงิน ท้ารบทุกค่ายในเขต 5
วันนี้ (27 ธันวาคม 2568) นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กำหนดช่วงรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 โดยมีบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนใน5 เขตเลือกตั้ง เดินทางมาเซ็นต์ชื่อที่ศาลาประชาคม ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกก่อนเวลา 8.30 น. ทำให้คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งต้องจับฉลากเลือกเบอร์ในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ปรากฎว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 นายจเด็ศ จันทรา พรรคเพื่อไทย (แชมป์เก่า) จับฉลากได้เบอร์ 4 ขอยึดฐานที่มั่น ส่วนป้อง-นายณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ พรรคประชาชน กระแสส้มแรง จับฉลากได้เบอร์ 5 ด้านนายจักษ์ พันธ์ชูเพชร พรรคภูมิใจไทย จับฉลากได้เบอร์ 2 รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 5 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย(แชมป์เก่า) จับฉลากได้เบอร์ 1 คู่แข่ง จ.ส.อ.พัฒปกรณ์ ดอนตุ้มไพร พรรคกล้าธรรม แต่ยังไร้เงา คาดติดขัดทางเทคนิค จึงต้องไปปะทะ นายณชพล พลอาสา พรรคประชาชนจับฉลากได้เบอร์ 5 และนายธนกร ภักดีโต พรรคประชาธิปัตย์ จับฉลากได้เบอร์ 4 รวมผู้สมัครจำนวน 5 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรคภูมิใจไทย (แชมป์เก่า)เบอร์ 6 ปะทะ นายเจนวิทย์ จันทรา พรรคเพื่อไทย จับฉลากได้เบอร์ 4 และยังมี นายวิมล สารมะโน "ทนายเต้ย"พรรคประชาธิปัตย์ จับฉลากได้เบอร์ 3 รวมผู้สมัครทั้งหมด 6 คน
เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญพรรคเพื่อไทย(แชมป์เก่า) จับฉลากได้เบอร์ 1 ยืนซด นายนิยม ช่างพินิจ พรรคภูมิใจไทย จับฉลากได้เบอร์ 3 โดยมีผู้สมัครอื่นตามดู นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา พรรคประชาชนจับฉลากได้เบอร์ 4 รวมผู้สมัครจำนวน 5 คน
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ (แชมป์เก่า) พรรคประชาชน จับฉลากได้เบอร์ 1 ต้องออกแรงสู้คนเก๋า อย่าง นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคภูมิใจไทยจับฉลากได้เบอร์ 5 กับอดีตรองนายกอบจ.พล. นายเอกพงศ์ กุลเจริญ สวมเสื้อพรรคเพื่อไทยจับฉลากได้เบอร์ 3 โดยมีธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ จับฉลากได้เบอร์ 4 รวมทผู้สม้ครฯจำนวน 5 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จับฉลากทราบเบอร์ ประจำตัว ทีมงานได้เร่งรีบเขียนเลข และติดป้ายและนำรถแห่เคลื่อนออกไปหาเสียงตามแต่ละเขตทั้ง 5 เขตเลือกตั้งอย่างคึกคัก โดยมีเสียงโห่ชียร์เป็นระยะๆ