“ชาดา”มาแต่เช้า!นำ “ไทยเศรษฐ์-ภท.”สมัครชิง สส.เขตอุทัยฯ ชน “โต๋วสัจจา-พท.”-ค่ายส้มก็ส่งสู้

อุทัยธานี - คึกคัก วันแรกเปิดรับสมัคร สส. ผู้สมัครหน้าเก่าตระกูลการเมืองหลักแห่ยื่นเอกสารตั้งแต่เช้า ทั้ง “ชาดา”นำทีมคน “ไทยเศรษฐ์-ค่ายน้ำเงิน ภท.”ลงสนามชน “โต๋วสัจจา-พท.” และผู้สมัครค่ายสีส้ม
วันนี้(27 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งและคณะ เดินทางนำเอกสารมารอยื่นสมัครกันอย่างคึกคัก ก่อนถึงเวลารับสมัครอย่างเป็นทางการ 08.30 น.
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดให้ห้องประชุมชั้น 2 เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้สมัครที่เดินทางมายื่นเอกสารในช่วงเช้า ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเก่าจากตระกูลการเมืองหลักของจังหวัด อาทิ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ที่เดินทางมาพร้อมกับ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ขณะเดียวกัน ยังมี นายอรรถพล โต๋วสัจจา จากกลุ่มการเมืองตระกูลโต๋วสัจจา ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับ นายธนาคร อุนจะนำ สมาชิกพรรคเพื่อไทย นางสาวสุชาดา บัวพันธ์ สมาชิกพรรคประชาชน เข้าร่วมยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งในวันแรกเช่นกัน
บรรยากาศโดยรอบเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและผู้สนับสนุนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่ประเด็นการจับสลากเพื่อกำหนดหมายเลขผู้สมัครนั้น ยังต้องติดตามอีกครั้งว่าจะมีความจำเป็นต้องดำเนินการในวันนี้หรือไม่