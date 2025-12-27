สลด! กระบะซิ่งหลับใน พุ่งอัดท้ายพ่วงบรรทุกไม้ยาง ดับ 4 เจ็บสาหัส 1 กลางมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดอุบัติเหตุสยองกลางดึก รถกระบะซิ่งพุ่งชนท้ายรถพ่วงบรรทุกไม้ยางพาราอย่างจัง บนมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 4 ศพ บาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย ตำรวจคาดคนขับหลับใน
เมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้ ( 27 ธ.ค.) พ.ต.ท.สิวิชัย บุตรจันทร์ สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจทางหลวงเขาเขียว รับแจ้งเหตุรถกระบะชนท้ายรถบรรทุกพ่วง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ หลักกิโลเมตรที่ 91 ฝั่งขาเข้าพัทยา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยเพี้ยวเยี้ยงไท้ ศรีราชา และทีมกู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อนิสสัน สีส้ม ทะเบียน 5 กญ 8469 กรุงเทพมหานคร ชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 71-2125 สระบุรี พ่วงท้ายไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน บรรทุกไม้ยางพาราเต็มคัน โดยบริเวณล้อหลังด้านขวามีร่องรอยถูกชนอย่างแรง ส่วนรถกระบะด้านหน้าพังยับเยิน
ภายในรถกระบะพบผู้เสียชีวิต 4 ราย ประกอบด้วย คนขับรถกระบะ ทราบชื่อ นายณัฐสิทธิ์ รอดเชียงล่ำ อายุ 34 ปี เสียชีวิตคาพวงมาลัย สภาพคอ แขน และขาหัก, ผู้โดยสารเบาะหน้าข้างคนขับ น.ส.สภวาดี สังข์เอี่ยม อายุ 48 ปี และพบศพผู้โดยสารชายอีก 2 รายบริเวณเบาะหลัง ไม่พบเอกสารแสดงตัวตน
นอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย เป็นชาย ยังไม่ทราบชื่อ หน่วยกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้า
จากการสอบสวน นายวัฒนา พรมอุนาถ อายุ 48 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถบรรทุกไม้ยางพาราจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าไปส่งโรงงานในจังหวัดระยอง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายยางระเบิดจากด้านหลัง จึงจอดรถลงไปตรวจสอบ พบรถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างรุนแรง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า คนขับรถกระบะอาจเกิดอาการหลับใน ทำให้รถพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตำรวจจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป