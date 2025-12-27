เปิดแล้ว "เชียงรายดอกไม้งาม" ยิ่งใหญ่ เสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองเหนือยาวถึงกุมภาฯ 69

เชียงราย-ดื่มด่ำความงดงามกับเทศกาล "เชียงรายดอกไม้งาม" ครั้งที่ 22 เทศบาลนครเชียงรายจัดยิ่งใหญ่บนหาดทรายริมน้ำกก 100 ไร่ พบกับสีสันประติมากรรมดอกไม้ อุโมงค์ เต่าคู่ กล้วยไม้ ฯลฯ จัดยาวถึงกลางกุมภาฯ มีดนตรีในสวนทุกวันเสาร์
คืนวันที่ 26 ธ.ค.เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย จัดพิธีเปิดงานเทศกาล "เชียงรายดอกไม้งาม" ครั้งที่ 22 ณ สวนสาธารณะหาดนครเชียงราย บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ติดแม่น้ำกก อ.เมืองเชียงราย ภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้เป็นอุทยานดอกไม้เมืองหนาวนับล้านดอกและหลากหลายสายพันธุ์ เข่น ทิวลิป ลิลลี่ กล้วยไม้ ฯลฯ ประติมากรรมดอกไม้หลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “เรียงร้อยดวงใจ ดอกไม้ถวายแม่” มีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายวันชัย กล่าวว่างานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ถือเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงราย โดยเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างภาพจำใหม่ให้เชียงราย ถ่ายทอดศักยภาพของเกษตรกร ผสานแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ นำดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์มาร้อยเรียงเป็นอุทยานไม้ดอกอันวิจิตร ไม่ใช่เพียงงานแสดงดอกไม้ แต่ยังเป็นมนต์เสน่ห์และสุนทรียภาพที่ทำให้ผู้มาเยือนอยากกลับมาอีกครั้ง สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเมืองสู่ “นครแห่งความสุข” ในทุกมิติ และกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวด้วย
ด้านนางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่มจัดงาน ผู้ออกแบบ และควบคุมการจัดสวน กล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจหรือไฮไลท์ภายในงานเทศกาลคือประติมากรรมดอกไม้อุโมงค์เต่าคู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืน สื่อถึงการก้าวผ่านศักราชเก่าสู่ศักราชใหม่อย่างสดใส เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสอดรับกับนโยบายเชียงรายเมืองแห่งคุณภาพชีวิต เมืองอาหารปลอดภัย และเมืองสุขภาวะ นอกจากนี้ยังมีม่านน้ำที่สวยงาม
งานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 22” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2568 ไปจนถึงวันที่ 18 ก.พ.2569 ตลอดงานยังมีกิจกรรมดนตรีในสวน (Music In The Park) ในทุกวันเสาร์อีกด้วย.