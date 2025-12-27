xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว "เชียงรายดอกไม้งาม" ยิ่งใหญ่ เสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองเหนือยาวถึงกุมภาฯ 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงราย-ดื่มด่ำความงดงามกับเทศกาล "เชียงรายดอกไม้งาม" ครั้งที่ 22 เทศบาลนครเชียงรายจัดยิ่งใหญ่บนหาดทรายริมน้ำกก 100 ไร่ พบกับสีสันประติมากรรมดอกไม้ อุโมงค์ เต่าคู่ กล้วยไม้ ฯลฯ จัดยาวถึงกลางกุมภาฯ มีดนตรีในสวนทุกวันเสาร์


คืนวันที่ 26 ธ.ค.เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย จัดพิธีเปิดงานเทศกาล "เชียงรายดอกไม้งาม" ครั้งที่ 22 ณ สวนสาธารณะหาดนครเชียงราย บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ติดแม่น้ำกก อ.เมืองเชียงราย ภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้เป็นอุทยานดอกไม้เมืองหนาวนับล้านดอกและหลากหลายสายพันธุ์ เข่น ทิวลิป ลิลลี่ กล้วยไม้ ฯลฯ ประติมากรรมดอกไม้หลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “เรียงร้อยดวงใจ ดอกไม้ถวายแม่” มีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวันชัย กล่าวว่างานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ถือเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงราย โดยเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างภาพจำใหม่ให้เชียงราย ถ่ายทอดศักยภาพของเกษตรกร ผสานแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ นำดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์มาร้อยเรียงเป็นอุทยานไม้ดอกอันวิจิตร ไม่ใช่เพียงงานแสดงดอกไม้ แต่ยังเป็นมนต์เสน่ห์และสุนทรียภาพที่ทำให้ผู้มาเยือนอยากกลับมาอีกครั้ง สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเมืองสู่ “นครแห่งความสุข” ในทุกมิติ และกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวด้วย

ด้านนางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่มจัดงาน ผู้ออกแบบ และควบคุมการจัดสวน กล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจหรือไฮไลท์ภายในงานเทศกาลคือประติมากรรมดอกไม้อุโมงค์เต่าคู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืน สื่อถึงการก้าวผ่านศักราชเก่าสู่ศักราชใหม่อย่างสดใส เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสอดรับกับนโยบายเชียงรายเมืองแห่งคุณภาพชีวิต เมืองอาหารปลอดภัย และเมืองสุขภาวะ นอกจากนี้ยังมีม่านน้ำที่สวยงาม 

งานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 22” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2568 ไปจนถึงวันที่ 18 ก.พ.2569 ตลอดงานยังมีกิจกรรมดนตรีในสวน (Music In The Park) ในทุกวันเสาร์อีกด้วย.





เปิดแล้ว "เชียงรายดอกไม้งาม" ยิ่งใหญ่ เสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองเหนือยาวถึงกุมภาฯ 69
เปิดแล้ว "เชียงรายดอกไม้งาม" ยิ่งใหญ่ เสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองเหนือยาวถึงกุมภาฯ 69
เปิดแล้ว "เชียงรายดอกไม้งาม" ยิ่งใหญ่ เสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองเหนือยาวถึงกุมภาฯ 69
เปิดแล้ว "เชียงรายดอกไม้งาม" ยิ่งใหญ่ เสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองเหนือยาวถึงกุมภาฯ 69
เปิดแล้ว "เชียงรายดอกไม้งาม" ยิ่งใหญ่ เสน่ห์ท่องเที่ยวเมืองเหนือยาวถึงกุมภาฯ 69
กำลังโหลดความคิดเห็น