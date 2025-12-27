เริ่มแน่นถนน 304 ขาขึ้นอีสานตั้งแต่พนมสารคามมุ่งหน้ากบินทร์บุรี-นครราชสีมา

ปราจีนบุรี- เริ่มแน่นถนน 304 ฝั่งขาขึ้นภาคอีสาน ตั้งแต่พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มุ่งหน้ากบินทร์บุรี-นครราชสีมา ปริมาณรถมีจำนวนมากแน่นเช้ายันดึกของวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา คาดวันนี้หนัก ขณะเพจตำรวจทางหลวงปราจีนฯ –สระแก้ว แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทาง 348 เขาช่องตะโก (สระแก้ว –บุรีรัมย์)
วันนี้ (27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของประชาชนในวันหนุยสุดสัปดาห์ก่อนถึงวันส่งท้ายสิ้นปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่2569 บริเวณถนนสาย 304 ฝั่งขาขึ้นสู่ภาคอีสาน ตั้งแต่ อ.พนมสารคาม มุ่งหน้ากบินทร์บุรี-นครราชสีมา ว่ามีปริมาณรถหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้ายันดึกของวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนทั้งในหน่วยงานราชการและหนุ่มสาวชาวโรงงานจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในภาคตะวันออก ทยอยเดินทางกลับบ้าน
โดยการจราจรในช่วงเช้าและบ่ายยังคล่องตัวและใช้ความเร็วได้ตามปกติ แต่จะมีการชะลอตัวตามแยกไฟแดงพื้นที่ สภ. ระเบาะไผ่ โดยมีสัญญาณไฟแดง 2 จุดคือหน้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และสัญญาณไฟแดงบ้านระเบาะไผ่ ที่มีรถติดสะสมในช่วงกลางวัน หางแถวสะสมประมาณ 500 เมตรถึง 1 กิโลเมตร
แต่ตั้งแต่ว่าเวลา 20:00 น. ของวันเดียวกันปริมาณรถยนต์ของประชาชนบนถนน 304 จ.ฉะเชิงเทรา และถนน 331 ที่จะมีประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวมาจาก จ.ระยองและชลบุรี พบว่าเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้มีปริมาณรถติดสะสมในช่วงบริเวณสัญญาณไฟแดงทั้ง 2 จุดๆยาว ประมาณ2-3 กิโลเมตร
ส่วนด้านสัญญาณไฟแดงโลตัสบ้านคลองรั้ง พื้นที่ สภ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ ตั้งแต่เวลา 20.20 น. เป็นต้นมา ปริมาณรถติดสะสมยาวกว่า 3 กิโลเมตร ตำรวจจราจรแต่ละ สภ.ต้องระดมกำลังเข้าประจำจุดเพื่อปล่อยสัญญาณไฟและเร่งระบายรถ
ด้าน พ.ต.อ.โสภณ พราหมณี ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ ให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นว่าสภาพการจราจรบนถนน 304 ในพื้นที่ศรีมหาโพธิ มีรถหนาแน่นแล้ว แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี พร้อมฝากถึงประชาชนผู้ใช้รถถนนว่าให้เคารพกฎจราจรและดื่มไม่ขับ จะได้กลับถึงบ้านโดยปลอดภัย
ทั้งนี้ สภ.ศรีมหาโพธิ ยังได้มอบหมวกกันน็อคและเครื่องดื่มให้กับประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย พร้อมกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
สระแก้ว แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในพื้นที่เสี่ยง
อย่างไรก็ดีในส่วนของ จ.สระแก้ว ได้ออกประกาศแจ้งเตือน 2 ฉบับ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากอยู่ในภาวะสู้รบและอาจได้รับผลกระทบด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ตาพระยา
ขณะเดียวกัน กองกำลังบูรพา ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่ โคกสูง คลองหาด และอำเภอตาพระยา ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 05.00 น. ส่วนเส้นทางเขาช่องตะโก ยังสามารถสัญจรผ่านได้ ไม่ได้มีการปิดถนน
ด้านเพจตำรวจทางหลวงปราจีนฯ –สระแก้ว แจ้งเตือนและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสาย 348 เขาช่องตะโก (สระแก้ว –บุรีรัมย์) เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งมีสถานการณ์ปะทะและมีความเสี่ยงสูงหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า–ต้อนรับปีใหม่
ทั้งนี้ หากประชาชนจำเป็นต้องใช้เส้นทางเขาช่องตะโก อาจเจอปัญหาเกิดการจราจรติดขัดหนาแน่นได้ โดยเฉพาะช่วงขึ้นเขา จึงขอให้พิจารณาเส้นทางและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน