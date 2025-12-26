ช้ำหนักบุคลากรทางการแพทย์สระแก้ว เขมรยิงBM-21 ตกใส่บ้านตัวเอง-บ้านแม่เสียหาย 2หลังซ้ำพี่ชายบาดเจ็บ

สระแก้ว- ช้ำหนักบุคลากรทางการแพทย์ จ.สระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในศูนย์อพยพ แต่บ้านพักกลับถูกเขมรยิงจรวด BM-21 ตกใส่จนเสียหายหนัก เผยทั้งน้ำตาบ้านแม่ก็พังด้วย ส่วนพี่ชายได้รับบาดเจ็บจากเหตุก่อนหน้า วอนรัฐเร่งเยียวยาช่วยเหลือ
วันนี้ ( 26 ธ.ค.) น.ส.กัญญารัตน์ อายุ 37 ปี บุคลากรทางการแพทย์ ใน จ.สระแก้ว ได้พาผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของ บ้านพักในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว หลังถูกทหารกัมพูชา ยิงจรวด BM-21 ตกใส่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมเล่าทั้งน้ำตาว่า หลังได้รับแจ้งจากรุ่นน้องว่าบ้านของตนเองถูกระเบิดลงเมื่อเวลา 10.00 น.ครั้งแรกไม่เชื่อ แต่เมื่อเห็นภาพถ่ายความเสียหายถึงกับช็อก
เนื่องจากสภาพบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง กระจกแตกกระจาย อีกทั้งรถยนต์ที่เพิ่งซื้อมาในราคา 800,000 บาท และยังทำให้แมวชื่อ “หมอนทอง” ที่กำลังตั้งท้องใกล้คลอด และสุนัขชื่อ “เจ้าด่าง” ที่มักนอนอยู่ใต้ท้องรถ และสุนัขอีกตัวที่ตกใจเสียงปืนและระเบิดหายออกจากบ้าน และ ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม
น.ส.กัญญารัตน์ บอกว่าตนเองได้อพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา และยังมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงทำให้ไม่มีโอกาสได้กลับไปดูบ้านบ่อยครั้งนัก และจากการประเมินจากภาพถ่ายคาดว่าตัวบ้านน่าจะได้รับความเสียหายมากกว่า 70%
“ บ้านหลังนี้เพิ่งสร้างมาได้ประมาณ 3–4 ปีและมีอยู่อาศัยรวม 5 คน มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1.8 ล้านบาท ซึ่งเดิมทีเดียวครอบครัวเข้าใจว่ามีเพียงบ้านหลังนี้ที่ถูกโจมตี จึงวางแผนจะย้ายไปพักบ้านของคุณแม่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าบ้านของคุณแม่ก็ถูกระเบิดเช่นกัน แต่ก็ยังโชคดีที่คนในครอบครัวได้อพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมด จึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต”
น.ส.กัญญารัตน์ ยังบอกอีกว่าไม่เพียงแต่บ้านของตนเองและบ้านของแม่จะได้รับความเสียหายเท่านั้น เหตุการณ์กัมพูชายิงจรวจ BM-21 ตกใส่พื้นที่บ้านหนองเสม็ด เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมาก็ทำให้พี่ชายแท้ ๆ คือ ดาบเกียรติ ข้าราชการตำรวจ ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน แต่ปัจจุบันอาการปลอดภัยแล้ว
“ปีนี้คงไม่มีบ้านให้กลับไปฉลองปีใหม่อีกแล้ว บ้านหลังนี้สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง เป็นความทรงจำของครอบครัว ทุกปีจะจัดงานวันเกิดและรวมญาติกันที่นี่ อย่างไรก็ดีอยากเรียกร้องให้ รฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และหวัง ว่าสถานการณ์จะยุติลงโดยเร็ว ”น.ส.กัญญารัตน์ กล่าว