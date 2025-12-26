ลำพูน แป้ง ปชป. ชิง ส.ส.ลำพูน

เปิดตัว “น้องแป้ง” พัชราภรณ์ เอื้องฟ้า นักธุรกิจนักเรียนนอกรุ่นใหม่บริหารธุรกิจโรงแรม ชิง ส.ส.เขต 1 ลำพูน พรรค ปชป. คู่แข่งสำคัญ พท.
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.68 ที่สำนักงานของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แป้ง นส.พัชราภรณ์ เอื้องฟ้า ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งอยู่สี่แยกเหมืองง่า หมู่ 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 จ.ลำพูน รับสมัครวันที่ 27 ธ.ค.68 สถานที่รับสมัคร ที่สำนักงาน อบจ.ลำพูน
ประวัติ “แป้ง” พัชราภรณ์ เอื้องฟ้า ทำงานทางการเมือง เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 18 ส.ค.68 พ้นสภาพ (ลาออก) วันที่ 27 ต.ค.68 จากนั้นเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย และไม่สามารถทำตามข้อตกลงของพรรคที่เสนอเงื่อนไขให้ได้ จึงออกจากพรรคฯ แต่ยังได้ลงพื้นที่พบชาวบ้านตลอด 6 เดือน ระหว่างหาลงสมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จนกระทั้งผู้ใกล้ชิดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มองเห็นว่ามีดีกรีความสามารถ จึงแจ้งให้หัวหน้าพรรคฯทราบ จนได้เข้าไปแนะนำตัวกับสาขาพรรค ปชป. จ.ลำพูน และเข้าพรรคในที่สุด พร้อมลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ในศึกการเลือกตั้งในครั้งนี้
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2552 จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัญฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2557 จบปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว CESAR BITZ COLLEGES ประเทศสวิตเซอร์แลลด์ พ.ศ.2557 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ UNIVERSITY OF DERBY สหราชอาณาจักร ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะรัฐศาสนตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มาวิทยาลัยเชียงใหม่
“แป้ง” พัชราภรณ์ ให้สัมภาษณ์ เปิดเผยว่า “แป้งคือแป้ง” แป้งไปพบชาวบ้านทุกคนทุกครั้ง จะบอกชาวบ้านย้ำว่า แป้งคือแป้ง นั้นคือ ถึงแป้งจะอยู่บ้านไหนพรรคไหน แป้งก็จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดไปอยู่แล้ว
“เท่าที่แป้งสนใจการเมือง และเข้ารวมทำงานกับพรรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานั้น หลังจากเข้าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่พบชาวบ้านแนะนำตัวมาตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จนเปลี่ยนผู้สมัครลงเลือกตั้งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไปแล้วนั้น ถึงจะออกจากพรรคเพื่อไทยช่วงไม่มีพรรคแล้ว แป้งยังลงพื้นที่ดูแลปัญหาของชาวบ้านต่อไป เพราะเท่าที่ลงพื้นที่ก็ทราบปัญหาของชาวบ้านในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาที่ได้ปิดอาเขตลำพูน (สถานีขนส่งลำพูน) กระทบกับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถสองแถวสีฟ้า หรือ ชาวบ้านเรียก รถฟ้า ขาดงานขาดรายได้ การที่แป้งเสนอตัวมาทำงานการเมือง จะดูแลชาวลำพูนโดยจะนำความรู้ความสามารถที่เก่งด้านภาษา แป้งพูดได้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เชื่อมระบบขนส่งมวลชนที่ลำพูนกำลังพัฒนาด้านได้ดีขึ้นแล้ว เมื่อเชื่อมกับการท่องเที่ยว จะสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวลำพูนโดย หากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลำพูนมากๆ จะทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้า มีแหล่งอาหาร มีการขนส่งสินค้าด้านการเกษตร เชื่อมระบบขนส่งมวลชนที่ดีก็จะเชื่อมโยงกันหมด จะเกิดโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งแป้งจะช่วยเป็นผู้เชื่อมประสานงานกับทุกภาคส่วนให้พัฒนาทุกด้านดังกล่าวเพื่อชาวลำพูน“
แป้ง พัชราภรณ์ กล่าวอีกว่า ยืนยันตนจะลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แน่นอนแล้ว ตามนโยบายของพรรค ”ไทยหายจน ไทยไม่ทนทุนเทา“ และขอย้ำว่า แป้งจะอยู่จุดไหน หรือพรรคอะไร ก็คือแป้งที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกคน และขอขอบคุณพ่อๆแม่ๆที่บอกมาว่า ”ลงสมัครเต๊อะ จะพรรคไหนก็ได้“ แป้งจึงมั่นใจ และขอเลือกแป้งให้เป็นส.ส.ในครังนี้เพื่อจะได้มารับใช้ชาวลำพูนเจ้า” แป้ง พัชราภรณ์ เอื้องฟ้า ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว.