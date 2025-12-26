xs
xsm
sm
md
lg

อ่างทองจราจรถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถยังเคลื่อนตัวได้ เตือนค่ำนี้ปริมาณเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - การจราจรถนนสายเอเชียช่วงผ่านจังหวัดอ่างทอง เริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นจากประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ยังสามารถทำความเร็วได้ พร้อมแนะใช้เส้นทางเลี่ยงหากการจราจรสะสมในช่วงค่ำ

วันนี้( 26 ธ.ค.) นายบรรจง โพธิวงค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยถึงสภาพการจราจรบน ถนนสายเอเชีย ช่วงผ่านจังหวัดอ่างทอง ว่า ขณะนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา อย่างไรก็ตาม การจราจรยังสามารถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นายบรรจงกล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าในช่วงค่ำของวันนี้ (26 ธ.ค. 2568) จะมีปริมาณรถผ่านจังหวัดอ่างทองมากกว่าปกติ จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ โดย นาย นที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงในกรณีที่ถนนสายเอเชียมีการจราจรสะสม ได้แก่

ถนนสายเอเชีย (อยุธยา–อ่างทอง) เลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยง ปตร.บางแก้ว เลาะคลองชลประทานมหาราช ผ่านตำบลตลาดกรวด บ้านมหานาม วัดไชโย อำเภอไชโย ต่อเนื่องสู่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หรือใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 309 อยุธยา–ป่าโมก–อ่างทอง–ไชโย–พรหมบุรี–สิงห์บุรี ซึ่งเป็นเส้นทางขนานกับถนนสายเอเชีย








อ่างทองจราจรถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถยังเคลื่อนตัวได้ เตือนค่ำนี้ปริมาณเพิ่ม
อ่างทองจราจรถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถยังเคลื่อนตัวได้ เตือนค่ำนี้ปริมาณเพิ่ม
อ่างทองจราจรถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถยังเคลื่อนตัวได้ เตือนค่ำนี้ปริมาณเพิ่ม
อ่างทองจราจรถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถยังเคลื่อนตัวได้ เตือนค่ำนี้ปริมาณเพิ่ม
อ่างทองจราจรถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถยังเคลื่อนตัวได้ เตือนค่ำนี้ปริมาณเพิ่ม
กำลังโหลดความคิดเห็น