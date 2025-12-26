อ่างทองจราจรถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถยังเคลื่อนตัวได้ เตือนค่ำนี้ปริมาณเพิ่ม

อ่างทอง - การจราจรถนนสายเอเชียช่วงผ่านจังหวัดอ่างทอง เริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นจากประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ยังสามารถทำความเร็วได้ พร้อมแนะใช้เส้นทางเลี่ยงหากการจราจรสะสมในช่วงค่ำ
วันนี้( 26 ธ.ค.) นายบรรจง โพธิวงค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยถึงสภาพการจราจรบน ถนนสายเอเชีย ช่วงผ่านจังหวัดอ่างทอง ว่า ขณะนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา อย่างไรก็ตาม การจราจรยังสามารถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นายบรรจงกล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าในช่วงค่ำของวันนี้ (26 ธ.ค. 2568) จะมีปริมาณรถผ่านจังหวัดอ่างทองมากกว่าปกติ จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ โดย นาย นที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงในกรณีที่ถนนสายเอเชียมีการจราจรสะสม ได้แก่
ถนนสายเอเชีย (อยุธยา–อ่างทอง) เลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยง ปตร.บางแก้ว เลาะคลองชลประทานมหาราช ผ่านตำบลตลาดกรวด บ้านมหานาม วัดไชโย อำเภอไชโย ต่อเนื่องสู่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หรือใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 309 อยุธยา–ป่าโมก–อ่างทอง–ไชโย–พรหมบุรี–สิงห์บุรี ซึ่งเป็นเส้นทางขนานกับถนนสายเอเชีย