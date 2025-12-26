สมุทรสงครามระดมสมองจัดปฏิทินท่องเที่ยว-กีฬา ปี 2569 ชูอัตลักษณ์แม่กลอง หนุนเศรษฐกิจชุมชนทั้งปี

สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามเดินหน้าวางแผนท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2569 รวบรวมกิจกรรมเด่นตลอด 12 เดือน สะท้อนอัตลักษณ์ “เมืองสามน้ำ” มุ่งสร้างการรับรู้ล่วงหน้า กระตุ้นการเดินทาง และเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
วันนี้( 26 ธ.ค.) นางสาวปิ่มรัก หลักทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมจัดทำร่าง ปฏิทินการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 30 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมสำคัญของจังหวัดตลอดทั้งปี ที่ห้องประชุมบางช้าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า)
การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ที่มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวบรวมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในภาพรวม จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับการประชาสัมพันธ์ การวางแผนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น
สำหรับร่างปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬาปี 2569 ครอบคลุมกิจกรรมเด่นตลอด 12 เดือน สะท้อนอัตลักษณ์ “เมืองสามน้ำ” อย่างชัดเจน อาทิ เดือนมกราคม งานเปิดสะพานแขวนข้ามคลองแม่กลอง งานอัมพวาน้อมใจภักดีศรีศกใหม่ และประเพณีตักบาตรทางน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีเมืองแม่กลอง เดือนมีนาคม มหกรรมว่าวไทยกลางแม่น้ำ และฤดูกาลท่องเที่ยวหยอดหอยหลอด
ขณะที่เดือนเมษายน–พฤษภาคม เน้นกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ งานก่อพระเจดีย์ทราย รวมถึงกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ไทยทรงดำ และแม่ไม้มวยไทย
ส่วนช่วงครึ่งปีหลังยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ งานกาชาดจังหวัด เทศกาลอาหาร “SAMUTSONGKHRAM CITY OF GASTRONOMY” ประเพณีตักบาตรพื้นบ้าน ฤดูชมนกนางนวล งานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ก่อนปิดท้ายปีด้วยเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง รวมถึงมหกรรมอาหารริมเขื่อนอัมพวา
ทั้งนี้ การจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2569 ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า สร้างการรับรู้ล่วงหน้าแก่ตลาดนักท่องเที่ยว ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถวางแผนกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การกระจายรายได้ การสร้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว