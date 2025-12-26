รถเริ่มแน่นถนนเอเชียผ่านชัยนาท ประชาชนทยอยกลับบ้านปีใหม่ 2569 การทางปิดจุดกลับรถเสี่ยงอุบัติเหตุ 4 จุด

ชัยนาท - ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ส่งผลให้การจราจรบนถนนเอเชียฝั่งขาขึ้นภาคเหนือผ่านจังหวัดชัยนาท เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นมากขึ้น แขวงทางหลวงชัยนาทสั่งปิดจุดกลับรถเสี่ยงอุบัติเหตุ 4 จุด พร้อมวางแผนบริหารจราจรบริเวณแยกหางน้ำสาคร รองรับรถสะสม
วันนี้ (26 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและออกท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ทำให้การจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนเอเชีย ฝั่งขาขึ้นภาคเหนือ ช่วงผ่านจังหวัดชัยนาท มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้คล่องตัว ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 90–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แขวงทางหลวงชัยนาทได้ติดตั้งแบริเออร์ปิดจุดกลับรถบนถนนเอเชียในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดกลับรถวัดมะปราง กม.115+325 จุดกลับรถวัดศรีมงคล กม.123+500 จุดกลับรถโรงสีแก้วสว่าง กม.136+300 และจุดกลับรถบางตาลาย กม.141+500 โดยจะปิดชั่วคราวจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 พร้อมขอให้ผู้ใช้ทางไปใช้ทางลอดกลับรถใต้สะพานในจุดถัดไปแทน
ขณะเดียวกัน ช่วงกิโลเมตรที่ 138–139 บริเวณแยกหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกหางน้ำสาคร ยังคงสามารถใช้สัญจรได้ โดยเจ้าหน้าที่ใช้สัญญาณไฟจราจรระบายรถทางหลักนาน 3–5 นาที ตามปริมาณรถ ฝั่งขาขึ้นภาคเหนือยังเปิดให้ใช้ครบทั้ง 3 ช่องจราจร แต่ขอให้ระมัดระวังแนวแบริเออร์ช่องซ้าย ส่วนฝั่งขาล่องเข้ากรุงเทพมหานคร เหลือเพียง 2 ช่องจราจร และมีแบริเออร์ตลอดแนว ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่
นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชัยนาทได้เตรียมแผนบริหารจราจรบริเวณแยกหางน้ำสาครไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1.ปรับสัญญาณไฟจราจรให้นานขึ้นเพื่อระบายรถทางหลัก
2.ปิดแยกหางน้ำสาครเพื่อระบายรถทางหลัก และให้รถทางรองไปกลับรถที่สะพานทางลอดบางตาลายและวัดอู่ตะเภา
3.เปิดช่องทางพิเศษให้รถขาเข้า กทม. ใช้ช่องทางขาออก กทม. 1 ช่อง รวมเป็น 3 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
4.หากรถสะสมยาวถึงแยกหลวงพ่อโอ จะเบี่ยงรถไปใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกใช้เส้นทางเลี่ยงจุดแยกหางน้ำสาครได้ โดยฝั่งขาขึ้นภาคเหนือ เมื่อถึง กม.130 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองชัยนาท ไปแยกแขวงการทางชัยนาท จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกหลวงพ่อโอ แล้วตัดกลับถนนเอเชียไปนครสวรรค์ ส่วนฝั่งขาล่องเข้ากรุงเทพฯ เมื่อถึงแยกหลวงพ่อโอ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนพหลโยธิน ไปแยกแขวงการทางชัยนาท เลี้ยวซ้ายผ่านสวนนกชัยนาท แล้วตัดออกถนนเอเชียที่ทางต่างระดับชัยนาท หรือเลือกใช้ถนนสาย 340 ชัยนาท–สุพรรณบุรี เป็นอีกเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้