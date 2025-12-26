รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี เข้าเยี่ยมเหยื่อรถทัวร์ชนสิบล้อ อุบัติเหตุซ้ำซ้อนถนนเพชรเกษม สั่งดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่

เพชรบุรี – รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุดเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ เหตุรถทัวร์โดยสารชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนถนนเพชรเกษม ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก พร้อมกำชับโรงพยาบาลดูแลรักษาอย่างเต็มกำลัง และสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
วันนึ้ ( 26 ธ.ค.) นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี (ปภ.) เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ภายหลังเกิดเหตุรถทัวร์โดยสารชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ และเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนถนนเพชรเกษม ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้บาดเจ็บและครอบครัว พร้อมกำชับให้ทีมแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและทั่วถึง
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้มีการประสานดูแลผู้โดยสารที่ตกค้างจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย