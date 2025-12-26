รวบคู่ผัวเมียแก๊งเว็บพนันพันล้าน “ไทยสล็อตExtra88”-ยึดทรัพย์เรียบยันตุ๊กตาตัวละแสน

พิษณุโลก - จับ 2 ผู้ต้องหาผัวเมีย เครือข่ายเว็บพนัน “ไทยสล็อต Extra88” เงินสะพัด 1,000 ล้านบาท ยึดทรัพย์เพียบทั้งบ้าน รถ ที่ดิน ยันตุ๊กตาแบร์บริค ตัวละแสน
วันนี้(26 ธ.ค.68) พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, พลตำรวจตรี นิคม เครือนพรัตน์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจตรีเดชพล เปรมศิริ ผบก.ส.ส.ภาค 6, พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ รองผบก.พิษณุโลก, พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองฯลฯ ร่วมกันแถลงผลการจับกุมขบวนการเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ “ไทยสล็อตเอ็กซ์ตร้า88”
หลังได้เบาะแสให้สืบสวนและขยายผลเส้นทางการเงิน สามารถเข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 สามีภรรยา คือ นายไพรัช (ขอสงวนนามสกุล) และ นางสาวน้ำเพชร (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลระบบการเงินของเว็บไซต์ ซึ่งพบว่ามีเงินหมุเวียนในเครือข่ายเว็บพนันกว่า 900-1,000 ล้าน
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจค้นและอายัดทรัพย์สินในเครือข่ายที่ได้มาจากการพนันออนไลน์ รวม บ้านพัก 3 หลัง, โฉนดที่ดิน 9 ฉบับ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท, รถยนต์ 5 คัน, รถจักรยานยนต์ 3 คัน รวมมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท, รวมถึง สินค้าแบรนด์เนมกว่า 1 ล้านบาท ยึด ของสะสมประเภท Molly และ Bearbrick รวม 18 ตัว
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ระบุว่า คดีนี้ได้รับคำสั่งให้ขยายผลอีก ซึ่งเคสนี้จับได้ หลังจากเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย 2 หลัง ตามหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่และหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก
จนสามารถติดตามจับผู้ต้องหา เป็นผู้ดูแลเครือข่ายเว็บพนัน “ไทยสล็อต Extra88” ได้ที่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและโอนรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น และร่วมกันฟอกเงิน" ซึ่งในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุดตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 20,000- ถึง 200,000 บาท
สำหรับของกลางที่ยึดได้ คือ
1. รถยนต์หรู จำนวน 5 คัน
1.1 รถยนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ TOYOTA / ALPHARD จำนวน 1 คัน
1.2 รถยนต์ยี่ห้อ MINI รุ่น Cooper S Convertible Classic จำนวน 1 คัน
1.3 รถยนต์ยี่ห้อ NISSAN รุ่น GTR 23MY Premium Luxury จำนวน 1 คัน
1.4 รถยนต์ยี่ห้อ FORD รุ่น R/G RAS XLS จำนวน 1 คัน
1.5 รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES-BENZ รุ่น MB ECLASS 1 คัน
รวมมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท
2. รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน มูลค่าประมาณ 6 แสนบาท
3. โฉนดบ้านที่พักอาศัย และสำเนาโฉนดห้องชุด รวมจำนวน 12 ชุด มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท
4. สินค้าแบรนด์เนมหลายรายการ มูลค่าประมาณ 1.3-2 ล้าน
5. สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 23 เล่ม
6. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 7 เครื่อง
7. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
8. ตุ๊กตาแบร์บริค 18 ตัว มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท