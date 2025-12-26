ประชุม GBC ไทย–กัมพูชาที่จันทบุรี รอบ 4 ช่วงเช้า ยังไร้สัญญาณบรรลุข้อตกลงหยุดยิง

จันทบุรี- ประชุม GBC ไทย–กัมพูชารอบ4 ที่จันทบุรี ช่วงเช้าวันนี้ยังไร้สัญญาณชัดเจนว่าจะบรรลุข้อตกลงและลงนามร่วมกันได้หรือไม่ในเรื่องข้อตกลงหยุดยิง
วันนี้ (26 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2568 ที่ จ.จันทบุรี ว่ายังคงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ว่าจะสามารถหาข้อสรุปและจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันได้หรือไม่หลังยังมีความเห็นต่างในหลายประเด็นสำคัญ จนต้องนำกลับมาหารือเพิ่มเติมเป็นรอบที่ 4
โดยเมื่อเวลา 08.40 น. ที่ผ่านมา ซึ่งกองเลขานุการร่วม GBC ไทย–กัมพูชา ฝ่ายไทย ที่นำโดย พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ในฐานะประธานฝ่ายเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย ได้เดินทางถึงห้องประชุมสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
และในเวลา 09.00 น. หน่วยประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้เดินทางไปต้อนรับคณะกองเลขานุการฝ่ายกัมพูชา บริเวณกลางสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศ
ซึ่งฝ่ายกัมพูชานำโดย พลตรี แยม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และเมื่อเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อเริ่มการหารืออย่างเป็นทางการ ได้มีคณะ AOT เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ทั้งนี้มีรายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุมในช่วงเช้า พลตรี แยม โบราเดน ได้ขอเจรจาเป็นการส่วนตัวกับ พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ในฐานะประธานฝ่ายเลขานุการ GBC ฝ่ายไทยก่อน การสรุปผลการหารือที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่าง MOU ร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่า การประชุมร่วมกันเมื่อคืนที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชายืนยันว่ายังไม่สามารถพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายไทยได้ครบถ้วน จึงขอเวลานำข้อเสนอไปพิจารณาเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องมีการหารือในรอบที่ 4 และคาดว่าในเช้าวันนี้ จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น และตลอดสามวันของการประชุมที่ผ่านมา มีคณะ AOT เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตลอด
ขณะที่ ภาพรวมการประชุมยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามใน MOU ร่วมกันได้หรือไม่ ทำให้การประชุม GBC ในครั้งนี้ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากกองทัพ ภาคประชาชน ตลอดจนสายตาจากนานาชาติ ว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีท่าทีที่จริงใจ และยึดแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกับประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใด