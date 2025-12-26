รถทัวร์ชน 10 ล้อสนั่น ผู้โดยสารกระเด็นทะลุกระจก เจ็บอื้อ – เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนชนต่ออีก 6 คัน รถติดยาวเหยียด

เพชรบุรี – ระทึกกลางดึก รถทัวร์โดยสารพุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บนถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. อ.บ้านลาด ผู้โดยสารกระเด็นทะลุกระจกหลุดออกนอกรถเจ็บสาหัส บาดเจ็บรวมกว่า 10 ราย ก่อนเกิดเหตุซ้ำซ้อนรถชนต่ออีก 6 คัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องแยกทีมเร่งช่วยเหลือ พร้อมเร่งระบายการจราจรที่ติดสะสมยาวหลายกิโลเมตร
เมื่อเวลา 05.30 น. วันนึ้( 26 ธ.ค.) ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บริเวณถนนเพชรเกษม (ขาเข้า กทม.) ช่องทางหลัก กม.162+425 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จึงประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี และมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี เข้าสนับสนุน
ในที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสีฟ้าขาว ของบริษัท ศรีสุเทพทัวร์ จำกัด หมายเลขข้างรถ 981-14 ม.4พ ทะเบียนป้ายเหลือง 15-2192 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนน สภาพด้านหน้าพังยับเยิน มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 10 ราย โดยมีผู้โดยสารรายหนึ่งถูกแรงกระแทกจนร่างกระเด็นทะลุกระจก หลุดออกมานอกรถ กระแทกพื้นถนน ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องเร่งระดมกำลังช่วยเหลือเป็นไปอย่างชุลมุน พร้อมเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ขณะที่ตำรวจได้ประสานบริษัทรถทัวร์ให้นำรถมาเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกกระสอบทรายมาเต็มคัน พลิกคว่ำอยู่ริมถนน ทะเบียนป้ายเหลือง 70-2079 ชุมพร ทราบชื่อผู้ขับขี่ นายนิกร ศรีสวัสดิ์ อายุ 54 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ให้การว่า ขับรถมาจากภาคใต้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถทัวร์พุ่งชนท้ายอย่างแรง ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ ขณะที่รถทัวร์ไถลไปไกลกว่า 100 เมตร ส่งผลให้ผู้โดยสารบาดเจ็บจำนวนมาก
ต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน โดยมีรถบรรทุก 10 ล้อ อีก 3 คัน รถยนต์เก๋ง 2 คัน และรถมินิบัสโดยสาร บขส. ชนท้ายกันต่อเนื่อง บริเวณก่อนถึงจุดเกิดเหตุราว 100 เมตร ส่งผลให้การจราจรติดสะสมยาวหลายกิโลเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องเร่งจัดการระบายรถออกสู่ช่องทางคู่ขนาน พร้อมอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด