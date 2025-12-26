ป่าไม้เข้าตรวจ“ป่าสวนเมี่ยง ชาติตระการ”โดนโค่นเรียบแล้ว คาดแบคโฮขุดรากถอนโคน-รุกป่าเพิ่มที่ทำกิน

พิษณุโลก - ผ่านไป 2 สัปดาห์ ป่าสวนเมี่ยง ชาติตระการ โดนโค่นเรียบแล้ว..จนท.เข้าตรวจเจอทั้งไม้ประตู่-ไม้เต็ง-ไม้รกฟ้า ฯลฯ ถูกแบคโฮไถขุดแบบถอนรากถอนโคน-ตัดทอนเสร็จสรรพ 57 ท่อน ผู้ใหญ่บ้านนำชี้คาดฝีมือลูกบ้านแสบ หวังเพิ่มที่ดินทำกิน
นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2 รับแจ้งมีผู้ลักลอบใช้รถแบคโฮขุดโค่นต้นไม้ โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดทอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อ 25 ธ.ค.68 จึงประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.4 (ป่าแดง-แก่งบัวคำ) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พิษณุโลก 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 (ตาก) สปป.3 (ภาคเหนือ) , หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าวังทอง, สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ตำรวจป่าไม้ กก.4 บก.ปทส. ตชด.315, ฝ่ายปกครอง, ผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบไม้โค่นล้มกระจัดกระจาย ด้วยเครื่องจักรใหญ่-แบคโฮ แบบล้มทั้งราก ก่อนถูกตัดทอนเป็นท่อนด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ประมาณ 2 สัปดาห์ผ่านมา จนไม้เหี่ยวแห้ง ทิศตะวันตกพบแปลงที่ดินมีร่องรอยการทำเกษตรกรรม และพบรั้วล้อมด้วยลวดหนามมีร่องรอยการทำเกษตรกรรม อาจถูกบุคคลเดียวกันบุกรุกป่าเพิ่มเติม และยังนำไม้จากแปลงบุกรุกมาซ่อมแซมทำเสารั้วอีก แต่ขณะเข้าจับกุมไม่พบบุคคลใดให้ปากคำ
เจ้าหน้าที่จับค่าพิกัดรอบแปลง 5-2-33 ไร่ และตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า เป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ ส่วนไม้ที่พบ ประกอบด้วยไม้ประดู่, ไม้เต็ง, ไม้รกฟ้า เป็นชนิดไม้ที่ปกติวิสัยของบุคคลทั่วไปจะไม่นิยมปลูก ยืนยันเป็นไม้ที่โค่นล้มเป็นต้นไม้ธรรมชาติ ไม่ใช่ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยมนุษย์ จึงตีตรายึด ต. 10587 ย. 851 ประทับหน้าไม้ท่อนทั้งหมด 57 ท่อน ปริมาตร 28.372 ลูกบาศก์เมตร
จากนั้นได้ทำบันทึกแจ้ง ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน “ทำไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 วรรคสอง ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ทำไม้ อันเป็นการเสื่อมเสีย แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 26/4 ผู้ใดทำลาย ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้นางบุญมี เสนานุช ผู้ใหญ่บ้านน้อย หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ ชี้แจงว่า พื้นที่ทำการเกษตรกรรม ติดกับแปลงบุกรุก (ไม้ล้มเกลื่อน ) มีนางทองดี (สงวนนามสกุล) หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะแก ครอบครองทำกินอยู่