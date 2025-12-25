ราชบุรีรับสิงโตของกลาง 2 ตัว ดูแลที่สถานีสัตว์ป่าเขาสน หลังยึดจากพื้นที่ MOU 43 ตั้งชื่อ “เมอรี่–คริสต์มาส”

ราชบุรี – สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี รับมอบสิงโตเพศผู้–เพศเมียของกลางจากพื้นที่ MOU 43 จ.ตราด สภาพยังตื่นกลัวไม่ชินถิ่น คุมเข้มกักโรคและตรวจสุขภาพ ก่อนตั้งชื่อรับวันคริสต์มาส “เมอรี่” และ “คริสต์มาส”
วันนี้( 25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) พร้อมคณะสัตวแพทย์ ได้นำสิงโตของกลางทั้ง 2 ตัว มาส่งมอบให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อดูแลตามหลักวิชาการ
สำหรับสิงโตดังกล่าว เป็นสัตว์ป่าที่ตรวจยึดได้จากพื้นที่ MOU 43 จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าปฏิบัติการควบคุมและเคลียร์พื้นที่บ่อนกาสิโนแห่งหนึ่ง และพบสัตว์ป่าถูกเลี้ยงไว้ในกรง ได้แก่ หมีควาย 3 ตัว และสิงโต 2 ตัว ก่อนประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับสัตว์ป่าของกลางไปดูแลตามความเหมาะสม โดยหมีควายถูกนำไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนสิงโตทั้ง 2 ตัว ถูกส่งมาดูแลที่จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายได้ดำเนินการในช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดความเครียดและอาการตื่นกลัวของสัตว์
นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน เปิดเผยว่า สิงโตที่ได้รับมอบเป็นเพศผู้ หมายเลขไมโครชิพ 900215007800991 และเพศเมีย หมายเลขไมโครชิพ 9001150043877792 ซึ่งสัตวแพทย์ได้ฝังไมโครชิพไว้บริเวณโคนหาง โดยในช่วงการเคลื่อนย้ายเข้ากรงใหม่ สิงโตมีอาการตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00 น. สิงโตเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น มีความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น และมีอาการตื่นตระหนกลดลง ทางคณะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สถานีฯ ได้เก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่ม ส่งตรวจสุขภาพและโรคที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งดำเนินมาตรการกักโรคและจำกัดการเข้าชม เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์
ทั้งนี้ เนื่องจากวันรับมอบตรงกับวันคริสต์มาส ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจึงได้ตั้งชื่อสิงโตทั้งสองตัว โดยตัวเมียชื่อว่า “เมอรี่” และตัวผู้ชื่อว่า “คริสต์มาส” เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่และร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความสุขไปพร้อมกัน