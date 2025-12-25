ดึงเช็งจนมืด! เขมรกลับเข้าร่วมประชุม GBC ตอน 1 ทุ่มครึ่ง แต่ยังขอเวลาพิจารณาข้อเสนอฝ่ายไทย ก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้

จันทบุรี- รองเสนาธิการทหาร เผยประชุม GBC ไทย–กัมพูชาวันที่ 2 คืบ หลังฝ่ายกัมพูชากลับเข้าร่วมประชุมในเวลา 19.30 น. ยันถกเข้ม 3 รอบแต่กัมพูชายังขอเวลาอ้างไม่สามารถพิจารณาข้อเสนอของไทยได้ทั้งหมด สุดท้ายจะลงนามได้หรือไม่ ไทยก็ยังยืนยันทำงานให้บรรลุผล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 19.30 น.ที่ผ่านมา (25ธ.ค. )พลตรี แยม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้นำคณะนายทหารและพลเรือนรวม 30 คน เดินทางข้ามแดนกลับเข้าร่วมประชุม GBC ระดับเลขาฯ วันที่ 2 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี หลังขอเลื่อนประชุมช่วงบ่ายจาก 16.00 น.เป็น 18.00น.แต่สุดท้ายยังดึงเวลาให้ยืดออกไปอีกกว่าชั่วโมง
และได้ใช้เวลาในการประชุมช่วงค่ำประมาณ 1 ชั่วโมงจนเสร็จสิ้นในเวลา 20.29 น. ซึ่งฝ่ายกัมพูชายืนยันว่า ยังไม่สามารถพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดได้ครบถ้วน และขอเวลานำข้อเสนอไปพิจารณาเพิ่มเติมเป็นรอบที่ 4 โดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.) จะมีการนำร่างข้อเสนอฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 มาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วนอีกครั้ง
ขณะที่ พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ฝ่ายไทย เผยภายหลังการประชุมในวันนี้ (25 ธ.ค.) ว่า การหารือระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมวันแรกเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ซึ่งใช้เวลาหารือเพียง 30 นาที ก่อนแยกย้ายกลับไปจัดทำร่างข้อเสนอ
และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวันแรก ฝ่ายไทยได้เร่งดำเนินการจัดทำร่างข้อเสนอฉบับที่ 1 ทันที ก่อนส่งร่างข้อเสนอดังกล่าวให้ฝ่ายกัมพูชาพิจารณาในคืนเดียวกัน
และในช่วงเช้าวันนี้ ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยในวาระแรก ฝ่ายไทยได้อธิบายเหตุผลและที่มาของแต่ละข้อเสนออย่างละเอียด ว่าทำไมจึงเสนอในประเด็นต่าง ๆ ส่งผลให้การนำเสนอใช้เวลาค่อนข้างนาน
ส่วนฝ่ายกัมพูชาได้นำร่างข้อเสนอฉบับแรกไปหารือภายใน พร้อมอธิบายทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อผู้นำกัมพูชา ก่อนเสนอประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการให้ฝ่ายไทยพิจารณากลับมา จากนั้นได้มีการปรับแก้เป็นข้อเสนอฉบับที่ 2 และนำกลับมาหารือร่วมกับฝ่ายไทย
ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในแต่ละประเด็น ก่อนจะมีการปรับแก้อีกครั้งเป็นฉบับที่ 3 ใช้เวลาหารือตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น.
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกัมพูชาได้ขอเวลานำข้อเสนอฉบับที่ 3 กลับไปพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากรายละเอียดและข้อเสนอย่อยของฝ่ายไทยมีจำนวนมาก และยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ก่อนจะกลับมาเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในเวลา 19.30 น. เพื่ออธิบายรายละเอียดบางประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชายังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของไทย
การประชุมช่วงค่ำใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเสร็จสิ้นในเวลา 20.29 น. โดยฝ่ายกัมพูชายืนยันว่า ยังไม่สามารถพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดได้ครบถ้วน จึงขอเวลานำข้อเสนอไปพิจารณาเพิ่มเติมเป็นรอบที่ 4 โดยคาดว่าในวันที่ 26 ธ.ค. จะมีการนำร่างข้อเสนอฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 มาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วนอีกครั้ง
พล.อ.ณัฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากการพิจารณาเป็นไปตามกรอบที่ฝ่ายไทยเสนอไว้ คาดว่าจะสามารถนำไปสู่การบันทึกข้อตกลงร่วมกันในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้
ส่วนการลงนามจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายกัมพูชาจะยึดกรอบข้อเสนอของฝ่ายไทยหรือไม่ พร้อมยืนยันว่าคณะทำงานฝ่ายไทยยังคงเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การเจรจาบรรลุผลสำเร็จ