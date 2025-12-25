พาณิชย์ ราชบุรี บูรณาการหลายหน่วยงาน ตรวจเข้มตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปรับจริงร้านไม่ติดป้ายราคา ป้องกันเอาเปรียบนักท่องเที่ยวรับปีใหม่

ราชบุรี - พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในตลาดน้ำดำเนินสะดวก หลังพบร้องเรียนเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ย้ำผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด ฝ่าฝืนปรับทันที
วันนี้( 25 ธันวาคม 2568 ที่บริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายธรณีนทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวรุ่งฤทัย เกิดแจ้ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าและผู้ประกอบการภายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก
การตรวจสอบในครั้งนี้มุ่งเน้นการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลังมีข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าและผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยไม่มีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินรายละ 1,000 บาท พร้อมกำชับให้เร่งแก้ไขให้ถูกต้อง หากตรวจพบการกระทำผิดซ้ำ จะมีโทษปรับในอัตราที่สูงขึ้นตามกฎหมาย
นายธรณีนทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดน้ำดำเนินสะดวกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีจึงร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวทุกแห่ง ให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจน จำหน่ายสินค้าในราคาตามที่แสดงไว้ และไม่ตั้งราคาสูงเกินสมควร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมกันรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของตลาดน้ำดำเนินสะดวกและจังหวัดราชบุรีโดยรวม