สลด!นักท่องเที่ยวสาวสุราษฎร์เดินชมหมอกยาวเช้าดอยจอวาเลย์พลาดตกเหวลึกดับ

ตาก – จนท.เร่งระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ กู้ร่าง..หลังเกิดเหตุสลดนักท่องเที่ยวสาวสุราษฎร์ เดินทางมาไกลเพื่อชมทะเลหมอกบนยอดดอยจอวาเลย์-ทิวทัศน์ชายแดนท่าสองยาง คาดเดินพลาดร่างร่วงตกเหวลึกร่วม 200 เมตร เสียชีวิต
วันนี้(25 ธ.ค.2568) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รับแจ้งจากกลุ่มลูกหาบแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ท่าสองยาง ว่า เกิดเหตุนักท่องเที่ยวเป็นหญิงสาวชาวใต้ ทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.สโรชา วิจิตร ปัญญา อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 235/41 หมู่ 5 ถ.อำเภอฯ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พลัดตกเหวลึกราว 200 เมตร บริเวณจุดกางเต็นท์ เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ดอยจอวาเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง เบื้องต้นคาดว่าเดินชมดอยสูงแล้วพลัดตกลงหน้าผาสูงจนเสียชีวิต
ลูกหาบแจ้งว่า เมื่อเช้าวันนี้รับแจ้งคนหายจากแฟนหนุ่มของหญิงสาวรายนี้ว่า เดินทางมาเพื่อชื่นชมความงามของหมอกและทิวเขาดอยจอวาเลย์ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ก่อนที่แฟนสาวของตนเองหายไป จึงช่วยกันค้นหากับผู้ที่เดินทางไปด้วยกันเป็นกลุ่มหลายคน จนพบโทรศัพท์และผ้าห่มถุงนอนตกอยู่ไหล่เขาด้านล่าง ใกล้ๆกันพบศพหญิงสาว จึงรีบแจ้งให้แฟนหนุ่มทราบและรายงานเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อเร่งเข้าทำการกู้ร่างโดยเร็วที่สุด
ล่าสุดได้รับแจ้งจากนายณรงค์ เปรี่ยงคำ ผู้จัดการมูลนิธิเพชรเกษมว่า รอการยืนยันขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายร่างของหญิงสาวรายนี้ออกมา แต่เฮลิคอปเตอร์มีภารกิจปฏิบัติการเร่งด่วนอื่นอยู่ เจ้าหน้าที่จึงมีการประสานหน่วยงานทหารพรานกรมทหารพรานที่ 35 ปกครอง ป้องกันภัย อบต. ท่าสองยาง ตำรวจ สภ.ท่าสองยาง หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ รวมพลเร่งเดินเท้าเข้าพื้นที่แล้วตั้งแต่เวลา 14.25 น.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งการเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ด้าน พ.ต.อ.อภิวัตร ถาวร สารวัตรสอบสวน สภ.ท่าสองยาง ได้ทราบเรื่องและรอกู้ชีพกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งยังโรงพยาบาลท่าสองยาง พิสูจน์หาความจริงในการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง