สระแก้ว- อดีตผู้ใหญ่บ้านคลองแผง หัวใจแตกสลายร่ำไห้หนักหลังบ้านมรดกจากพ่อและแม่ที่อยู่มานานเกือบ 30 ปีถูกจรวด BM-21 ยิงถล่มจนพังไม่เหลือซากวอนภาครัฐเร่งเยียวยา ชี้เขมรทำเช่นนี้การเจรจาหยุดยิงอาจไม่เกิดผล
จากเหตุการณ์ ทหารกัมพูชา ยิงจรวด BM-21 ตกในพื้นที่ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อเวลาประมาณ 05.00น.ที่ผ่านมา (25 ธ.ค.)จนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย 3 หลัง โดยเฉพาะบ้านพักของอดีตผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักตัวบ้านพังเสียหายทั้งหลัง แต่ยังโชคดีที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ แต่เหตุการณ์กดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุด นางผ่องศรี ระพันธ์ อายุ 60 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ที่ได้รับผลกระทบหนักจากเหตุบ้านพังเสียหายทั้งหลัง เหลือเพียงซากปรักหักพัง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตา ว่าตนเองได้อพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่มีการประกาศเตือนภัย แต่คืนก่อนวันเกิดเหตุรู้สึกกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ และมีลางสังหรณ์อยากกลับไปดูบ้าน
" กระทั่งเวลาประมาณตี 5 มีโทรศัพท์จากคนในพื้นที่แจ้งเพียงสั้น ๆ ว่า
“ให้ทำใจดี ๆ นะ บ้านโดนระเบิด” วินาทีนั้นพูดไม่ออก น้ำตาไหลทันที ไม่คิดว่าบ้านของตัวเองจะตกเป็นเป้าหมาย แต่คาดว่าอาจเป็นเพราะบริเวณบ้านมีเสาสัญญาณสูง จึงถูกฝ่ายกัมพูชามองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์"
อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ยังบอกอีกว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เดิมเป็นบ้านของพ่อแม่ และถือเป็นมรดกตกทอดของครอบครัว แต่วันนี้กลับถูกทำลายจนไม่เหลืออะไร จึงทำให้มีสิ่งเดียวที่ยังพอเป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ คือ ภาพถ่ายและอัฐิของพ่อแม่ที่ไม่ได้รัยความเสียหาย และยังพอเหลือไว้ให้ดูต่างหน้า
ส่วนวัวกว่า 13 ตัวและควายที่เลี้ยงไว้ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม
นางผ่องศรี ยังบอกอีกว่าตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ตนเองเป็นแกนนำเรียกร้องให้ 8 ครอบครัวในพื้นที่บ้านคลองแผง ได้สิทธิ์ในที่ทำกินคืน หลังถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำมาอย่างยาวนาน แต่วันนี้กลับต้องมาถูกกระทำซ้ำอีกครั้งจนไม่เหลืออะไรเลย
“ ที่ผ่านมาพยายามช่วยคนอื่นมาตลอด แต่สุดท้ายบ้านตัวเองกลับพังหมด หัวใจมันแตกสลายจริง ๆ และขณะนี้ยังไม่รู้จะเดินหน้าชีวิตอย่างไรต่อ เพราะแม้จะเคยเป็นผู้นำชุมชนมานานกว่า 20 ปี แต่เหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงและโหดร้ายเกินจะรับไหว พร้อมตั้งคำถามถึงการเจรจาหยุดยิงว่าอาจไม่เกิดผล เพราะผู้ที่ถูกโจมตีคือประชาชนผู้บริสุทธิ์"
พร้อมฝากถึงภาครัฐให้เร่งเข้ามาเยียวยาและช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่มีศักยภาพที่จะสร้างบ้านใหม่ด้วยตนเอง โดยยืนยันหนักแน่นว่า ตนเองจะกลับไปอยู่ที่เดิมอย่างแน่นอน เพราะพื้นที่ดังกล่าวคือแผ่นดินบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เกิด และพร้อมยอมแลกทุกสิ่งเพื่อให้ประเทศไทยได้แผ่นดินคืนมาอีกครั้ง..