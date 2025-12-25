ไร้เงากัมพูชาร่วมประชุม GBC ช่วงบ่าย หลังขอกลับไปข้าวตั้งแต่ 10 โมงเช้า เชื่อโอกาสคุยต่อวันพรุ่งนี้แค่ 50:50

จันทบุรี- ไร้เงากัมพูชาร่วมประชุม GBC ระดับเลขาฯช่วงบ่ายวันที่ 2ที่จันทบุรี คาดการลงนามร่วมระดับรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เหลือความเป็นไปได้แค่เพียง 50% เหตุพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงไม่แล้วเสร็จ ซ้ำทหารไทยขาขาดจากการเหยียบกัยระเบิดเป็นรายที่ 9 บริเวณปราสาทตาควาย
เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (25 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ระดับเลขาธิการ ในวันที่ 2 ที่จันทบุรี ว่าหลังจากพลตรี แยม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้นำคณะนายทหารและพลเรือนรวม 30 คน เดินทางข้ามแดนมาประชุมร่วมฝ่ายไทยที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน เป็นวันที่ 2 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา และขอกลับไปรับประทานอาหารในเวลา 10.20 น.
แต่เมื่อถึงเวลา 15.43 น.วันเดียวกัน น.อ.ยอดทนงค์ พัดปดิษฐ กรมกิจการชายแดนทหาร ได้ออกมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า ฝ่ายกัมพูชา ได้โทรศัพท์มาขอเลื่อนการประชุมช่วงบ่ายที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น.เป็นเวลา 18.00 น.เนื่องจากยังไม่พร้อม และคาดว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาข้อตกลงที่ฝ่ายไทยเสนอไป ซึ่งมีหลายประเด็นและอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องการหยุดยิง
และเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความชัดเจนของการประชุมในวันที่ 27 ธ.ค.ที่จะมีการลงนามร่วมกันในระดับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ น.อ.ยอดทนงค์ พัดปดิษฐ ระบุว่าโอกาสในความเป็นไปได้อยู่ที่ 50 ต่อ 50 ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้น
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กระทั่งถึงเวลา 18.45 น.ก็ยังไร้เงาทีมงานจากกัมพูชา ข้ามแดนมาประชุมแต่อย่างใด ส่วนหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่ทหารไทย เหยียบระเบิดขาขาดที่ปราสาทตาควาย เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
