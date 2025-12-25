สมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ชู “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล” ปลุกพลังอนุรักษ์ดิน สร้างฐานมั่นคงอาหาร–เมืองยั่งยืน

สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ภายใต้แนวคิด “Healthy Soils for Healthy Cities” สร้างความตระหนักรู้ปัญหาการปิดทับหน้าดิน พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลักดันการใช้ทรัพยากรดินอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมรากฐานความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 25 ธ.ค.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2568 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Cities ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล เกื้อกูลชีวิต” โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ และนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เครือข่ายเกษตรกร หมอดินอาสา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม)
นายธิเบต คงนาวัง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า การจัดงานวันดินโลกมีขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ในอดีตสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก”
สำหรับปี 2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดจัดงานวันดินโลกในหัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Cities ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล เกื้อกูลชีวิต” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการปิดทับหน้าดิน (Soil Sealing) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้ดินสูญเสียหน้าที่และบริการทางระบบนิเวศอย่างถาวร
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและพระราชกรณียกิจสำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่กับนิทรรศการด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน การให้ความรู้เรื่องการจัดการดินอย่างเหมาะสม การใช้ทรัพยากรดินอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสื่อสารถึงบทบาทของดินในฐานะรากฐานของความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเมืองอย่างสมดุล
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมชิมอาหารพื้นเมือง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมการสาธิตทำสลัดโรลปลาหมอคางดำจากสำนักงานประมงจังหวัด สร้างสีสันและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ วันดินโลก นับเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติที่ย้ำถึงคุณค่าของทรัพยากรดินในฐานะรากฐานของความมั่นคงทางอาหาร ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน สะท้อนพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน