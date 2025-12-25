xs
xsm
sm
md
lg

สมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ชู “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล” ปลุกพลังอนุรักษ์ดิน สร้างฐานมั่นคงอาหาร–เมืองยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ภายใต้แนวคิด “Healthy Soils for Healthy Cities” สร้างความตระหนักรู้ปัญหาการปิดทับหน้าดิน พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลักดันการใช้ทรัพยากรดินอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมรากฐานความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 25 ธ.ค.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2568 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Cities ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล เกื้อกูลชีวิต” โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ และนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เครือข่ายเกษตรกร หมอดินอาสา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม)

นายธิเบต คงนาวัง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า การจัดงานวันดินโลกมีขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ในอดีตสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก”

สำหรับปี 2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดจัดงานวันดินโลกในหัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Cities ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล เกื้อกูลชีวิต” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการปิดทับหน้าดิน (Soil Sealing) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้ดินสูญเสียหน้าที่และบริการทางระบบนิเวศอย่างถาวร

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและพระราชกรณียกิจสำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่กับนิทรรศการด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน การให้ความรู้เรื่องการจัดการดินอย่างเหมาะสม การใช้ทรัพยากรดินอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสื่อสารถึงบทบาทของดินในฐานะรากฐานของความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเมืองอย่างสมดุล

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมชิมอาหารพื้นเมือง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมการสาธิตทำสลัดโรลปลาหมอคางดำจากสำนักงานประมงจังหวัด สร้างสีสันและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ วันดินโลก นับเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติที่ย้ำถึงคุณค่าของทรัพยากรดินในฐานะรากฐานของความมั่นคงทางอาหาร ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน สะท้อนพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน








สมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ชู “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล” ปลุกพลังอนุรักษ์ดิน สร้างฐานมั่นคงอาหาร–เมืองยั่งยืน
สมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ชู “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล” ปลุกพลังอนุรักษ์ดิน สร้างฐานมั่นคงอาหาร–เมืองยั่งยืน
สมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ชู “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล” ปลุกพลังอนุรักษ์ดิน สร้างฐานมั่นคงอาหาร–เมืองยั่งยืน
สมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ชู “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล” ปลุกพลังอนุรักษ์ดิน สร้างฐานมั่นคงอาหาร–เมืองยั่งยืน
สมุทรสงครามเปิดงานวันดินโลก 2568 ชู “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล” ปลุกพลังอนุรักษ์ดิน สร้างฐานมั่นคงอาหาร–เมืองยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น