ประจวบฯ ส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานฯ กุยบุรี จัดสร้างพระโกศจันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

ประจวบคีรีขันธ์ – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อนำไปจัดสร้างพระโกศจันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (25 ธ.ค.) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ในพิธี ประธานได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นทำพิธีสรงน้ำไม้จันทน์หอม และโปรยดอกไม้โดยรอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันทน์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตามฤกษ์เวลา 06.49 น. มุ่งหน้าไปยังสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อประกอบพิธีรับมอบไม้จันทน์หอมในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
สำหรับไม้จันทน์หอมที่นำมาส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ และได้ผ่านพิธีบวงสรวงและการตัดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 จากนั้นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการแปรรูปเป็นขนาดต่าง ๆ ตามแผนงาน เพื่อส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่นำไปใช้ในการจัดสร้างพระโกศจันทน์ต่อไป
ทั้งนี้ ไม้จันทน์หอมถือเป็นไม้มงคลชั้นสูง และผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับเป็นแหล่งที่พบต้นจันทน์หอมคุณภาพดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ผ่านมาได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันทน์หอม เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมาแล้วหลายพระองค์