เอาแล้ว! คนเขมรชี้เป้าเอง "จังหวัดไพลิน” ศูนย์กลางสแกมเมอร์-กาสิโนใหญ่อันดับ 2 ของกัมพูชา

จันทบุรี -เอาแล้ว! ชาวเขมรชี้เป้าเอง จ.ไพลิน แหล่งปฏิบัติการใหญ่ขบวนการสแกรมมอร์ กาสิโนใหญ่อันดับ 2 ของกัมพูชาไม่นับรวมบ่อนพนันออนไลน์กว่า18แห่งกระจายอยู่ทั่ว สงสัยเหตุใดทหารไทย-กัมพูชาไม่จัดการ แอบบอกผู้ว่าฯไพลิน อิทธิพลเหลือล้น
วันนี้ (25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก แหล่งข่าวในฝั่งกัมพูชาว่า ยังมีแหล่งปฏิบัติการของขบวนการสแกรมมอร์รายใหญ่อยู่ใน จ.ไพลิน โดยใช้อาคาร 3 แห่งเป็นศูนย์กลางสแกรมเมอร์อันดับต้น ๆ ของกัมพูชา และหนึ่งในยังเป็นกาสิโนขนาดใหญ่อันดับ 2 ของกัมพูชาอีกด้วย
ไม่เพียงเท่านั้นใน จ.ไพลิน ยังมีบ่อนพนันออนไลน์มากถึง 18 แห่ง และมีแนวโน้มว่าอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้อย่างเป็นทางการ
และยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ในฝั่งกัมพูชา ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และยังมีการกล่าวอ้างว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน มีอิทธิพลมากจนสามารถ “ควบคุม” การปฏิบัติงานของทหารบางคนได้
แต่ประเด็นนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันจากทางการของทั้งสองประเทศ และถือเป็นข้อกล่าวอ้างที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
แหล่งข่าวในกัมพูชา ยังตั้งข้อสังเกตถึงการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่บริเวณหน้าด่านผักกาด ซึ่งอยู่ตรงข้าม จ.ไพลิน ว่าเหตุผลใดทางการไทยจึงเลือกสถานที่ประชุมในจุดดังกล่าวทั้งที่ฝั่งไพลิน มีอาคารที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์และบ่อนการพนันออนไลน์
" ข้อมูลทั้งหมด ส่งผลให้เกิดคำถามต่อบทบาทและการทำงานของผู้นำทางทหารของทั้งสองประเทศ ว่ามีมาตรการหรือกลไกในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนอย่างจริงจังเพียงใด ท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สำคัญยังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและกัมพูชา สร้างความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน" แหล่งข่าวในกัมพูชากล่าว