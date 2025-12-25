เริ่มแล้ว! ประชุมกองเลขาฯ GBC วันที่ 2 ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขบี้กัมพูชา

จันทบุรี- เริ่มแล้ว! ประชุมกองเลขาฯ GBC ไทย–กัมพูชา วันที่ 2 ที่จันทบุรี พลตรี แยม โบราเดน หน.สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา นำคณะเจ้าหน้าที่รวม 30 ชีวิต ข้ามแดนมางฝั่งไทย ตั้งแต่ 08.30น.
เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (25 ธ.ค.) คณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา ที่นำโดย พลตรี แยม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา รวมทั้งคณะนายทหารและพลเรือนรวม 30 คน ได้เริ่มทยอยเดินทางมารอข้ามแดนที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ระดับเลขาธิการ ในวันที่ 2
โดยมี น.อ.ปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และผู้แทนกรมกิจการชายแดนทหาร รอต้อนรับที่บริเวณกลางสะพาน
ก่อนนำคณะเข้าสู่อาคารสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหลังใหม่ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
สำหรับการประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมี 3 ประเด็นที่ถูกหยิบยกเข้าหารือ ประกอบด้วย 1. ฝ่ายกัมพูชาจะต้องยุติการยิงในทันที 2. การหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นจริง และมีผู้สังเกตการณ์เพื่อยืนยันการปฏิบัติ
และ 3. ฝ่ายกัมพูชาจะต้องให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลของทั้งสองฝ่าย