เตือน ปชช.ใช้เส้นทางสายแปดริ้วช่วงปีใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเหตุหลายเส้นทางยังซ่อมสร้าง

ฉะเชิงเทรา - เตือน ปชช.เดินทางท่องเที่ยว-กลับบ้านช่วงปีใหม่ ใช้เส้นทางสายแปดริ้วยังต้องเพิ่มความระมัดระวัง เหตุหลายเส้นทางยังมีจุดซ่อมสร้าง โดยเฉพาะบนเส้นทางสายหลัก 304 ช่วงตอนพนมสารคาม - สามแยกหนองปลาตะเพียน และทางเลี่ยงสายรองต่างๆ
วันนี้ (25ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานการสัญจรในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยใช้เส้นทางเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอีสานและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักอย่างถนนสาย 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ว่ายังคงมีจุดซ่อมสร้างบริเวณฝั่งขาเข้า ช่วงตอนพนมสารคาม-สามแยกหนองปลาตะเพียน เพื่อขยายเส้นทางจาก 4 ช่องจราจรเป็น 7 ช่องจราจรระยะทาง 8.7 กม. ทำให้การสัญจรบริเวณดังกล่าวชะลอตัวเป็นระยะ
ส่วนทางหลบเลี่ยงสายรองที่เคยถูกใช้เป็นเส้นทางลัดหนีการจราจรที่ติดขัดในช่วงเทศกาล ทั้งทางหลวงชนบทที่ ฉช.2004 เชื่อมจากถนนสาย 34 เทพรัตน ไปยังสามแยกนาคูช่วงตอน บางนา-ตราด กม.35 ไปสี่แยกเกาะไร่ (ถนนสายวัดพิมพา) ระยะทางก่อสร้างประมาณ 10 กม.ที่อยู่ระหว่างขยายเส้นทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรรวม 3 สัญญาจ้าง
ก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากแม้จะครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่โครงการก็ยังไม่แล้วเสร็จ
เช่นเดียวกับถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 3200 ถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว-องครักษ์ ช่วงตอนแยกบางขวัญไปยังสี่แยกบางน้ำเปรี้ยวที่กำลังมีการขยายเส้นทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี ก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
เนื่องจากการสัญจรบนเส้นทางช่วงดังกล่าว ผู้ใช้ทางอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการเปิดพื้นที่ด้านข้างขอบทางออกเพื่อถมดิน และยังมีการตั้งแผงแนวขอบแบริเออร์หรือการกันขอบเขตการก่อสร้าง จนทำให้ป้ายสัญญาณบ่งชี้สภาพเส้นทางหรือป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ ที่เคยมีอยู่เดิมนั้นหายไป หรือมองเห็นไม่ชัดเจน
โดยเฉพาะเส้นขาวบอกขอบทางในเวลากลางคืน หรือเส้นทึบกำหนดเส้นทางและป้ายบอกทางแยกทางร่วมที่หายไป
