ศูนย์ข่าวศรีราชา- คริสต์มาสอีฟพัทยาคึกคัก นักท่องเที่ยวไทย-เทศแน่นโครงการวอล์กกิ้งสตรีท เก็บภาพบรรยากาศความสวยงาม ด้านสถานบันเทิง- บาร์เบียร์ร่วมตกแต่งร้าน-ให้พนักงานแต่งกายสร้างสีสัน ตำรวจระดมกำลังดูแลความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศค่ำคืนวันคริสต์มาสอีฟ (24 ธ.ค.)ในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี ว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเงียบเหงามานาน โดยเฉพาะย่านวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พากันออกจากที่พักมาเที่ยวชมความงามตามท้องถนนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและใช้บริการในสถานบันเทิงต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ด้าน บาร์เบียร์และสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยา ได้พากันตกแต่งร้านธีมคริสต์มาส และประดับไฟสีสันสดใส พร้อมให้พนักงานแต่งกายเป็นซานตาคลอส ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบาร์เบียร์กลับมามีสีสันอีกครั้ง
ส่วนการดูแลความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้สนธิกำลังอำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุ ตามจุดสำคัญต่าง ๆ ทั่วพื้นที่ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
เช่นเดียวกับที่ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ที่ได้จัดตกแต่งต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ พร้อมซานตาคลอสและมุมถ่ายภาพสวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในช่วงเทศกาลอีกด้วย