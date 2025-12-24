“อนุทิน” เป็นปธ.พระราชทานเพลิงศพ “จ่าเริง วีรบุรุษเนิน 350” แม่เศร้าเข่าทรุดวางดอกไม้จันทน์ นายกฯช่วยประคอง

บุรีรัมย์- นายกฯอนุทิน เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “จ่าเริง วีรบุรุษเนิน 350” พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวที่ยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ แม่วัย 79 ยังทำใจไม่ได้ถึงกับเข่าทรุดขณะวางดอกไม้จันทน์หน้าหีบศพนายกฯรีบช่วยเข้าประคอง เหล่าทหารหาญ และ ปชช.ร่วมแสดงความอาลัยและส่งดวงวิญญาณจ่าเริง แน่นวัด
วันนี้ (24 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 15.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน หรือ จ่าเริง ทหารสังกัดค่ายวีรวัฒน์โยธิน กรมทหารราบที่ 23 พัน 3 (ร.23 พัน 3) จ.สุรินทร์ วีรบุรุษผู้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตย เนิน 350 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.68 ซึ่งมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดห้วยปอ ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โดยทันที่นายกรัฐมนตรี เดินทางไปถึงวัด ก็ได้เข้าไปกล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัว จ่าเริง ทหารกล้าที่เสียชีวิต ที่ยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ โดยเฉพาะ นางเอี่ยม คลังประโคน อายุ 79 ปี ผู้เป็นแม่ที่ยังทำใจกับการจากไปของลูกชาย นายกรัฐมนตรีก็จับมือให้กำลังใจแน่น ทั้งนี้จังหวะที่แม่ขึ้นไปวางดอกไมจันทน์หน้าหีบศพลูกชาย พร้อมกับนายกรัฐมนตรี แม่ถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงนายกฯ ได้รีบเข้าประคองด้วยความห่วงใย
จากนั้นได้มีการทำพิธีมอบธงชาติที่คลุมหีบศพ จ.ส.อ.สำเริง ให้กับครอบครัว รวมถึงมอบโล่ยุทธการ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินช่วยเหลือจากกองทัพบก
และก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะออกจากบริเวณพิธี ก็ได้เดินพบปะทักทายประชาชนที่ไปร่วมพิธีแบบเป็นกันเอง หลายคนขอถ่ายรูปเป็นระลึก พร้อมทั้งมีเสียงตะโกนให้นายกฯ สู้ๆ บางคนขอให้สร้างรั้วหรือกำแพง กั้นเขตแดนไทย-กัมพูชาด้วย จังหวะนี้นายกฯ ไม่ได้ตอบอะไร แค่ยกนิ้วโป้งพร้อมรอยยิ้ม ให้ประชาชนเท่านั้นก่อนจะเดินทางไปเป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพทหารกล้าอีกนายที่ จ.ศรีสะเกษ
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.สำเริง ทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดิน ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางโศกเศร้าอาลัยของครอบครัว ทั้งนี้ได้มีข้าราชการจากหลายภาคส่วน เหล่าทหารหาญ เพื่อนร่วมรบ ญาติพี่น้อง และประชาชนจากหลายพื้นที่ เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและส่งดวงวิญญาณของวีรบุรุษจำนวนมาก ทั้งนี้ภายในบริเวณจัดงานก็ได้มีรูปถ่ายของจ่าเริง ในอิริยาบถต่างๆ ถูกติดตั้งไว้ ก็จะมีผู้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิง ถ่ายรูปกับวีรบุรุษ เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย