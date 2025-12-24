ครู-นศ.แตกตื่นกันทั่ว!หนุ่มลาวเมาแล้วหื่น ลงมือช่วยตัวเองหน้าวิทยาลัยดังลำปาง

ลำปาง - ทั้งครูอาจารย์-นักศึกษา เห็นกันเต็มตา-แตกตื่นโทร.แจ้งตำรวจจับทันควัน..หนุ่มลาวเมาหนัก ก่อเหตุอนาจารช่วยตัวเองคาม้านั่งรอรถหน้าวิทยาลัยดังลำปาง อ้างตกงานไม่มีรายได้-เมาแล้วเกิดอารมณ์เปลี่ยว
ช่วงเย็นวันนี้ ( 24 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองลำปาง ได้รับแจ้งจากอาจารย์และนักศึกษาว่ามีชายก่อเหตุอนาจาร บริเวณศาลาพักริมทาง ซึ่งเป็นจุดนั่งรอรถหน้าวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลนครลำปาง จึงเร่งนำกำลังไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบถามพุดคุยชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บริเวณม้านั่งที่พักริมทาง พบเป็นชาวลาว อยู่ในอาการมึนเมาสุรา เสื้อผ้ามีคราบน้ำสีขาวกระจายทั่วบริเวณ และเลอะเปรอะเปื้อนกางเกงยีนส์ ที่มีการรูดซิปและปลดกระดุมออกก่อนหน้านั้น เนื่องจากได้ช่วยเหลือตัวเองต่อหน้านักศึกษาที่ออกมารอกลับบ้านหน้าวิทยาลัย
เบื้องต้น ชายคนดังกล่าวให้การปฏิเสธ อ้างว่าเพียงมานั่งอยู่เฉย ๆ ไม่ได้กระทำการอนาจารใดๆ แต่ยอมรับว่าดื่มสุรามาอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม อาจารย์และนักศึกษาหญิงอาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากยืนจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่ด้านหน้าวิทยาลัย ได้นำคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ไว้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พบภาพชายคนดังกล่าวยืนช่วยเหลือตัวเอง โดยใช้เสื้อกันหนาวสีดำปิดบังอวัยวะเพศ เป็นการก่อพฤติกรรมลามกอนาจาร ต่อหน้ากลุ่มนักศึกษาที่กำลังเลิกเรียน สร้างความตกใจ แตกตื่นและหวาดกลัวให้กับนักศึกษาหญิงเป็นอย่างมาก
นักศึกษาหญิงรายหนึ่งเผยว่า เห็นพฤติกรรมผิดปกติจึงถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน ก่อนรีบไปแจ้งอาจารย์ประจำสถาบัน และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวเพราะเห็นว่าอันตราย
จากการสอบถามเพิ่มเติม ชายชาวลาวรายนี้อ้างว่าตกงาน ไม่มีรายได้ และดื่มสุราจนเกิดอาการมึนเมาและอารมณ์เปลี่ยว ก่อนมาก่อเหตุในที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน ไปที่ สภ.เมืองลำปาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะต่อไป