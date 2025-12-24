"บิกเอี่ยว" แถลงประชุม GBC วันแรกหารือกำหนดวาระ ก่อนเริ่มประชุมเต็มคณะ 9 โมงพรุ่งนี้ คาดถกประเด็นสำคัญคืบหน้า

จันทบุรี- รองเสนาธิการทหาร แถลงผลหารือกองเลขา GBC ไทย–กัมพูชา วันแรกทั้งสองฝ่ายต่างแสดงจุดยืนของแต่ละประเทศ พร้อมประชุมร่วมกันอีกครั้งแบบเต็มคณะพรุ่งนี้ 9 โมง
เมื่อเวลา 17.50 น.วันนี้ ( 24 ธ.ค.) พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการประชุมกองเลขา GBC ไทย–กัมพูชาในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันแรกว่า เป็นการหารือเพื่อกำหนดวาระและประเด็นที่จะใช้พูดคุยในวันถัดไป และขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือและตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทั้งสองฝ่ายต่างแสดงจุดยืนของแต่ละประเทศ ก่อนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. ณ สถานที่เดิม โดยคาดว่าฝ่ายกัมพูชาจะเดินทางมาครบคณะ และจะสามารถหารือในประเด็นสำคัญได้คืบหน้ามากขึ้น
ขณะที่ท่าทีของฝ่ายกัมพูชา เป็นไปตามปกติ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเคยหารือกันมาแล้วหลายครั้ง ทั้งที่ประเทศมาเลเซียและที่เกาะกง ซึ่งในบางประเด็นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ล่วงหน้า เนื่องจากอาจส่งผลต่อการทำงานและกระบวนการเจรจา