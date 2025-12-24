สายสื่อสารห้อยกลางถนน รถเก๋งเบรกกะทันหัน จยย.เบรกไม่ทันล้ม ถูกกระบะสวนทางเหยียบทับศีรษะ ดับคาที่เพชรบุรี

เพชรบุรี – เกิดอุบัติเหตุสลดบนถนนสายบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังรถเก๋งเบรกกะทันหัน เสียหลักล้ม ก่อนถูกรถกระบะที่ขับสวนทางมาเหยียบทับศีรษะเสียชีวิตคาที่
วันนี้ ( 24 ธ.ค.) พ.ต.ท.ธันวา สองวิหค รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิง เหตุเกิดบนถนนสายบางจาน หมู่ 4 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานเพชรบุรี และแพทย์เวรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ที่เกิดเหตุพบศพ นางสาวพรทิพย์ เฮงย้ง อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 2 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่บนถนน ศีรษะยุบ แขนซ้ายและขาขวาหัก เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายณัฐพร มีจุ้ย อายุ 15 ปี บุตรชายผู้เสียชีวิต ให้การว่า ตนซ้อนรถจักรยานยนต์มากับแม่จากพื้นที่ตำบลบางจาน เพื่อไปทำธุระที่ สภ.เมืองเพชรบุรี โดยแม่เป็นผู้ขับขี่ ขณะขับตามหลังรถยนต์เก๋งนิสสัน อเมล่า สีขาว ทะเบียน กต 6058 เพชรบุรี รถเก๋งได้เบรกกะทันหัน ทำให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทัน เสียหลักเฉี่ยวชนท้ายและด้านขวาของรถเก๋งจนล้มลงกลางถนน
จังหวะเดียวกันมีรถยนต์กระบะอีซูซุ สีเทา ทะเบียน บน 1718 เพชรบุรี ขับสวนทางมา เหยียบทับศีรษะของผู้เป็นแม่อย่างแรงจนหมวกกันน็อกแตก เสียชีวิตทันที ก่อนที่รถกระบะจะชนรถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ 300 เมตร
ขณะที่ นางสาวมณฑานี ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋ง ให้การว่า ขณะขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเพชรบุรี เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบสายเคเบิลหรือสายสื่อสารหลุดห้อยลงมากลางถนน จึงจำเป็นต้องเบรกกะทันหัน ก่อนจะได้ยินเสียงรถชนด้านหลัง เมื่อลงมาตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ชนรถของตนและผู้ขี่ล้มลง ก่อนถูกรถกระบะที่ขับสวนทางมาเหยียบจนเสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้บันทึกที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพยานหลักฐาน และจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป