เริ่มแล้วประชุมกองเลขาฯ GBC ไทย–กัมพูชาที่จันทบุรี ไม่วายเล่นแง่ให้ไทยเดินไปหาที่กลางสะพาน

จันทบุรี- เริ่มแล้วประชุมกองเลขาฯ GBC ไทย–กัมพูชา ที่ด่านบ้านผักกาด จันทบุรี แต่ยังเล่นแง่รอให้ฝ่ายไทยเดินไปหาที่กลางสะพานก่อน คาดหารือ 3 ประเด็นหลักเน้นกัมพูชาต้องยุติการยิงในทันทีและต่อเนื่อง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เมื่อเวลา 16.00น.วันนี้ ( 24 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ระดับเลขาธิการ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี ว่าเป็นไปตามขั้นตอนและพิธีการที่กำหนด โดยฝ่ายกัมพูชาได้รอให้ฝ่ายไทยเดินไปยังบริเวณกลางสะพานก่อนที่ฝ่ายกัมพูชาจะเดินทางเข้ามาพบและเข้าสู่พื้นที่ประชุม
และเมื่อถึงเวลา 16.23 น. พลตรี แยม โบราเดน รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายทหารและพลเรือน เข้าร่วมประชุมระดับเลขาธิการ GBC เพื่อหารือสถานการณ์และแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยที่ฝ่ายไทยได้เดินทางถึงก่อนหน้า
การประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีการหารือกันใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ
1.ฝ่ายกัมพูชาจะต้องยุติการยิงในทันที 2.การหยุดยิงจะต้องต่อเนื่อง เกิดขึ้นจริง โดนมีผู้สังเกตการณ์เพื่อยืนยันการปฏิบัติ และ3.ฝ่ายกัมพูชาจะต้อง ร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียดและเสริมสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน