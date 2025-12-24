กรมอุทยานฯส่ง 3 หน่วยช่วยสัตว์ป่าถูกขังในบ้านชาวจีนใกล้กาสิโนทมอดา

ตราด- กรมอุทยานฯส่ง 3 หน่วยเข้าช่วยสัตว์ป่า 5 ตัวถูกขังในบ้านชาวจีนใกล้กาสิโนทมอดา เตรียมเคลื่อนย้ายหมีควายไปสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ส่วนสิงโตอีก 2 ตัวไปพักฟื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ราชบุรี
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ ( 24 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ทีมสัตวแพทย์สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกลำบน จ.สระแก้ว และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) จ.ฉะเชิงเทรา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20 นาย เข้าตรวจสอบบ้านพักชาวจีนใกล้กาสิโนทมอดา ซึ่งใช้เป็นที่ขังหมีควาย 3 ตัว และสิงโต 2 ตัว
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสภาพน่าเวทนา ร่างกายผอมโซและมีอาการอิดโรยอย่างหนักจากการขาดการดูแล ทีมสัตวแพทย์ ได้วางแผนปฏิบัติการกู้ชีพสัตว์ป่าด้วยการยิงยาสลบเพื่อความปลอดภัย ก่อนนำตัวสัตว์ป่าทั้ง 5 ตัวใส่กรงเคลื่อนย้ายลงจากพื้นที่ไปยังจุดพักที่วัดท่าเส้น เพื่อตรวจประเมินอาการและดูแลสภาพร่างกายในเบื้องต้น
ปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการคุ้มกันด้านความปลอดภัยจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินอย่างใกล้ชิด
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายหมีควาย 3 ตัว ไปดูแลต่อที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จ.ชลบุรี ส่วนสิงโตอีก 2 ตัว จะถูกส่งตัวไปพักฟื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี
ส่วนความคืบหน้าทางคดีความนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของสัตว์ป่าและเอกสารครอบครอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป………