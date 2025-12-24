ไม่ทันข้ามวัน! ตร.รวบ “อดีตเจ้าอาวาสดัง” มือกระหน่ำยิงชาวบ้านเจ็บ 3 ปมรักสามเส้า–หึงหวงสาวเปิดตัวแฟนใหม่

กาญจนบุรี - ตำรวจไทรโยคไล่ล่ากระชั้นชิด รวบตัวคนร้ายมือยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 3 รายได้แล้วขณะพยายามหลบหนีข้ามแดน พบเป็นถึงอดีตเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ชื่อดัง เพิ่งสึกไม่กี่วัน คาดปมหึงหวง หลังสาวคนสนิทเปิดตัวหนุ่มคนใหม่
ความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เหตุเกิดเมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ที่บ้านเลขที่ 106/1 หมู่ 6 บ้านแก่งระเบิด ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยคนร้ายขับรถยนต์กระบะโตโยต้า วีโก้ แคป สีบรอนซ์ทอง ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงใส่ชาวบ้านก่อนหลบหนีไป
ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ได้แก่ นางจำนงค์ (สงวนนามสกุล) เนียมศิริ อายุ 66 ปี ถูกยิงเข้าราวนมซ้ายและแขนซ้ายตอนบน, น.ส.กาญจน์ (สงวนนามสกุล) ทองชาติ อายุ 47 ปี ถูกยิงเข้าต้นขาขวากระสุนทะลุ และ ด.ช.ตะวัน (สงวนนามสกุล) เลื่อนลอย อายุ 13 ปี ถูกยิงเข้าต้นขาขวากระสุนทะลุ เบื้องต้นพบปลอกกระสุนขนาด 9 มม. จำนวน 7 ปลอกในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ ผกก.สภ.ไทรโยค พร้อมกำลังชุดสืบสวน สภ.ไทรโยค และชุดสืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี สามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้ขณะกำลังหลบหนีข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยคนร้ายยอมมอบตัว ทราบชื่อ นายณรงค์เดช (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ชาว ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค เป็นอดีตพระวินยาธิการและเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ชื่อดัง ซึ่งเพิ่งลาสิกขาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถยนต์กระบะคันก่อเหตุ และอาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นของกลาง และควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนที่ สภ.ไทรโยค
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบเบื้องต้นว่าแรงจูงใจคาดมาจากปมหึงหวง เนื่องจากผู้ต้องหามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ น.ส.กาญจน์ หลังจากสามีฝ่ายหญิงเสียชีวิต แต่ระยะหลังฝ่ายหญิงได้เปิดตัวคบหาชายคนใหม่ ทำให้ผู้ต้องหาเกิดความไม่พอใจและตัดสินใจลาสิกขา ก่อนลงมือก่อเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่