ผบ.นย.จันทบุรี ตรวจความพร้อมสถานที่จัดประชุม GBC ไขข้อสงสัยเหตุใดจึงเป็นพื้นที่เดียวไม่เกิดข้อขัดแย้ง

จันทบุรี-ผบ.นย.จันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมสถานที่จัดประชุม GBC ไทย-กัมพูชา พร้อมตอบข้อสงสัยเหตุใดจันทบุรี จึงเป็นพื้นที่เดียวที่ไม่เกิดข้อขัดแย้งบริเวณแนวชายแดน ยันใช้ความเข้าใจ-ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
จากกรณีที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา จะจัดใหมีการร่วมกันที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ในเวลา 16.00 น.วันนี้ (24 ธ.ค.)เพื่อหาแนวทางในการหยุดยิงนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา น.อ.ปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมด้านความมั่นคงโดยรอบพื้นที่จัดการประชุม
ซึ่งการตรวจพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศโดยรวมสงบ ไม่มีสถานการณ์ตึงเครียด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ โดยเฉพาะประเด็นการหยุดยิงและการรักษาความสงบในพื้นที่ชายแดน
นอกจากนั้น น.อ.เอกปรัชญา ยังได้ตอบข้อสงสัยเรื่องเหตุใดพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จึงสามารถแก้ไขปัญหาชายแดนได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง ว่าเป็นผลมาจากแนวทางการเจรจา การสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานชายแดนไทย- กัมพูชา ด้าน จ.จันทบุรี อย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน และสามารถยุติปัญหาได้โดยสันติวิธี
เพราะเชื่อว่าหากการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ การแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ยังระบุอีกว่า ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างกัน จนทำให้ปัญหาทั้งในพื้นที่พิพาทและพื้นที่ที่เคยมีประเด็นอ่อนไหวได้รับการแก้ไขจนหมดสิ้นได้และทำให้ปัจจุบันไม่ปรากฏปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ จ.จันทบุรี
รวมทั้งการก่อสร้างรั้วชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาตามมาแต่อย่างใด
" ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความเข้าใจและนำเสนอข่าวในเชิงบวก และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่ และจันทบุรี ยังถือเป็นพื้นที่เดียวที่ไม่เกิดข้อพิพาทหรือการปะทะกัน เนื่องจากทุกปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว"
น.อ.ปรัชญา ยังยืนยันถึงกระแสข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่ชายแดนว่า ไม่เป็นไปตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ และ กองทัพ ได้ยึดหลัก “การทูตนำการทหาร” คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและอธิปไตยของไทยเป็นสำคัญ.