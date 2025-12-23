ศิลปากรขับเคลื่อนธุรกิจโต๊ะจีนนครปฐม เปิดโครงการ “โต๊ะจีนอิ่มใจ” บูรณาการ 4 คณะ ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารพื้นถิ่น

นครปฐม - มหาวิทยาลัยศิลปากร ผนึกจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “โต๊ะจีนอิ่มใจ” บูรณาการนวัตกรรมอาหาร การออกแบบ และธุรกิจเชิงวัฒนธรรม เสริมศักยภาพธุรกิจโต๊ะจีน สู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก
วันนี้(23 ธ.ค.) ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ กล่าวว่า โครงการ “โต๊ะจีนอิ่มใจ” เป็นความร่วมมือของ 4 คณะวิชาหลัก ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาการจัดการ ในการนำองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบูรณาการเพื่อยกระดับธุรกิจโต๊ะจีน ซึ่งถือเป็นทุนวัฒนธรรมอาหารที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาวะ การออกแบบประสบการณ์การรับประทานอาหารอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของธุรกิจ ไปจนถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจเชิงคุณค่า
ด้าน นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดงานว่า จังหวัดนครปฐมมีนโยบายชัดเจนในการผลักดันพื้นที่เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ประเภทเมืองแห่งวิทยาการอาหาร (UNESCO Creative City of Gastronomy) โดยใช้อาหารเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นมรดกทางสังคมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ยังกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เห็นคุณค่าและศักยภาพของวัฒนธรรมโต๊ะจีนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก ผ่านการบูรณาการนวัตกรรมอาหาร การออกแบบ และธุรกิจเชิงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับธุรกิจโต๊ะจีนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัด
ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUFIH) ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า โครงการ “โต๊ะจีนอิ่มใจ” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การใช้นวัตกรรมอาหารในการพัฒนาเมนูโต๊ะจีน 2) การออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์และประสบการณ์โต๊ะจีน และ 3) การพัฒนาโมเดลธุรกิจเชิงคุณค่า โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และการจัดการธุรกิจ โดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนธุรกิจโต๊ะจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารที่มีชื่อเสียงและมีผู้ประกอบการจำนวนมากในจังหวัดนครปฐม คาดว่าจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดได้
ทั้งนี้ การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ การประชาสัมพันธ์ และการอำนวยความสะดวกจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย