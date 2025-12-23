กกล.บูรพา โจมตีอาคาร 2แห่งในปอยเปตเสียหายหนักหลังทหารเขมรใช้เป็นฐานปฏิบัตการ-เก็บอาวุธ

สระแก้ว- กกล.บูรพา โจมตีที่หมายทางทหารฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปต 2 แห่งจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังพบเป็นอาคารที่ไม่มีพลเรือนพักอาศัยอยู่แล้ว แต่ถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการ- เก็บอาวุธกระสุน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้(23 ธ.ค.68) กองกำลังบูรพา ได้ปฏิบัติการโจมตีที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปต ด้วยการยิงทำลายอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการและเก็บอาวุธกระสุน ซึ่งไม่มีพลเรือนพักอาศัยอยู่ในอาคารแล้ว 2 แห่ง คือ อาคาร international center (call center) ซึ่งเดิมเป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดน ก่อนจะแยกย้ายส่งไปทำงานสแกมเมอร์ภายในพื้นที่
และฝ่ายกัมพูชาได้แปรสภาพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร ที่อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ประมาณ 2 กิโลเมตร
แห่งที่ 2 คือ อาคารฝั่งตรงข้ามวัดวังมน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารในการจัดทำบัญชีม้าของกลุ่มสแกมเมอร์ และได้แปรสภาพเป็นที่เก็บอาวุธและกระสุนของฝ่ายกัมพูชา และยังมีการตรวจพบพลซุ่มยิง (อาคารที่ยิงทำลาย เมื่อวานนี้)
ทั้งนี้ ในขณะปฏิบัติการดังกล่าวได้พิสูจน์ทราบแล้วว่า ไม่มีพลเรือนอยู่ภายในอาคารที่โจมตี เป็นผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก และฝ่ายกัมพูชาลดความสามารถในการปฏิบัติต่อฝ่ายไทยได้