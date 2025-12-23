สื่อจีนเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมรด้านอุบลฯ ยังห้าม 3 ตำบลกระสุนตก กลับพื้นที่

อุบลราชธานี-CCTV ส่งทีมข่าวเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ขณะที่นายอำเภอยังสั่งห้าม 3 ตำบลกระสุนตกกลับเข้าพื้นที่ ขอความร่วมมือไม่ถ่าย เผยแพร่ ภาพ ที่ตั้ง หรือกิจกรรมทางทหาร ลงโซเชียล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงตรึงกำลังในแนวหน้า และมีการตั้งด่านคัดกรองบุคคล และสิ่งผิดปกติที่คาดว่าจะก่อความไม่สงบในพื้นที่ อย่างเข้มงวดแม้ว่าสถานการณ์ใน 4 ตำบล ของอำเภอน้ำยืนจะผ่อนคลายอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้ แต่ก็ยังคงห้ามประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบลกระสุนตกคือ ตำบลโซง สีวิเชียร และโดมประดิษฐ์ ให้อยู่ที่ศูนย์พักพิงไปก่อน
ขณะที่สำนักข่าว CCTV ของจีน ได้ให้ความสนใจสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แนวชายไทย กัมพูชา ส่งผู้สื่อข่าวเข้ามาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในฝั่งไทย
ด้านนายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงนี้ค่อนข้างที่จะเงียบ แต่ว่าในส่วนของการประเมินสถานการณ์เราได้มีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้ง 3 ตำบล ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร ตำบลน้ำยืน ถือว่าเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย ยังไม่อนุญาตให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าที่พัก
เพราะว่าเมื่อคืนก็ยังมีเสียงปืนดังขึ้นในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยก็ยังไม่ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่สำหรับ 3 ตำบล ที่ดินแนวชายแดน
ส่วนที่มีพี่น้องประชาชนได้กลับเข้ามาดูทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง บ้านเรือน ตนได้สั่งการผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยตัวเองอยู่ในที่ตั้ง หากว่าได้ยินเสียงปืน หรือเสียงระเบิด ต้องรีบเข้าหลุมหลบภัย และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพ การปฏิบัติการหรือ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆของกองกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที