เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว อ่างทอง นำศิษย์ ส่งมอบสิ่งของให้กำลังใจทหารแนวหน้า–ชาวบ้านอพยพชายแดนสระแก้ว

อ่างทอง – เจ้าอธิการวรวิทย์ ปัญญาวโธ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จ.อ่างทอง พร้อมศิษย์ยานุศิษย์ เดินทางนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ส่งมอบเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารกองกำลังบูรพา และประชาชนที่อพยพหนีเหตุสู้รบในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว
วันนี้( 23 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าอธิการวรวิทย์ ปัญญาวโธ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยศิษย์ยานุศิษย์ ได้ร่วมกันรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคจากชาวจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปมอบให้แก่ทหารกองกำลังบูรพา และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว
การส่งมอบสิ่งของดังกล่าว มีขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติบริเวณแนวชายแดนไทย รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงมาพักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย
เจ้าอธิการวรวิทย์ ปัญญาวโธ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เกิดจากความห่วงใยของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอ่างทอง ที่ต้องการส่งต่อกำลังใจให้แก่ทหารผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ขอให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็ง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัย
บรรยากาศในการส่งมอบเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยน้ำใจและความห่วงใยจากพี่น้องประชาชน โดยทหารและชาวบ้านต่างรู้สึกซาบซึ้งใจต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างมาก