ทหารกัมพูชายิงปืน ค.ใส่จุดตรวจ 40 บ้านหนองจานทำทหารพลีชีพ 1 บาดเจ็บ 2

สระแก้ว- เผยเหตุทหารพลีชีพเพิ่มอีกนาย เจ็บ 2 นาย ผลจากทหารเขมรยิงปืน ค.เข้าใส่จุดตรวจ 40 และพื้นที่โดยรอบบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งเสริมกำลังควบคุมพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.45 น.วันนี้ (23 ธ.ค.) ทหารกัมพูชา ได้ยิงปืน ค. เข้าใส่บริเวณจุดตรวจ 40 และพื้นที่โดยรอบบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จนทำให้เกิดเสียงดังสนั่น และทำให้เจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวน หน่วย การปฏิบัติการ ร.2 พัน.3 รอ.มทบ.22 อำนาจเจริญ ซึ่งมีกำลังกว่า 10 นาย ที่กำลังปฏิบัติภารกิจตรวจการณ์และลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในแนวชายแดนบ้านหนองจาน ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย
โดยทหารรายแรกที่ได้รับบาดเจ็บคือ พลทหารอภิชาติ แนบเนียม ถูกสะเก็ดระเบิดจากแรงระเบิดกระสุนปืน ค. ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนซ้ายเล็กน้อย แพทย์ประเมินอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว สามารถสื่อสารได้ดี ก่อนถูกลำเลียงส่งรักษาที่โรงพยาบาลโคกสูง
รายที่สอง คือ พลทหารอิศวะ ประวัติกลาง ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ จากแรงสะเก็ดและแรงอัดของการระเบิด แพทย์จัดอยู่ในกลุ่มอาการสีเหลือง จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และถูกนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลวัฒนานคร
รายที่สาม คือ พลทหารธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ซึ่งมีอาการบาดเจ็บสาหัสและถูกตัวนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลโคกสูง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
และยังมีรายงานว่าขณะลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกจากพื้นที่ปะทะสถานการณ์บริเวณดังกล่าวได้เกิดความตึงเครียดอย่างหนักและมีเสียงปืนดังเป็นระยะ หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเสริมกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน รวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบจุดปะทะอย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสียหายและหาที่มาของการโจมตี
พร้อมติดตามสถานการณ์ชายแดนบ้านหนองจานอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดที่ยังคงปกคลุมพื้นทีชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง