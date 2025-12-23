“จ่าเอกเทอดพงษ์” พ้นวิกฤตส่งตัวให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯฟื้นฟูร่างกาย–จิตใจต่อ

จันทบุรี - “จ่าเอกเทอดพงษ์” พ้นวิกฤต อาการคงที่ คณะแพทย์–ชาวจันทบุรีร่วมให้กำลังใจขณะถูกส่งตัวกลับให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สัตหีบ โรงพยาบาลตันสังกัดฟื้นฟูร่างกาย–จิตใจต่อ
เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ ( 23 ธ.ค.) นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ธิติ วรรณศิริ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และชาวจันทบุรี ได้ร่วมกันให้กำลังใจ จ่าเอกเทอดพงษ์ ผมนะรา กำลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยไทยบริเวณพื้นที่บ้าน 3หลัง จ.ตราด ขณะถูกส่งตัวกลับรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดคือ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังอาการปลอดภัยและพ้นภาวะวิกฤตแล้ว
โดยแพทย์ผู้ทำการรักษา เผยว่า จ่าเอกเทอดพงษ์ ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชา ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด และปัจจุบันอาการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คงที่ ไม่มีภาวะอันตรายถึงชีวิต จากนี้จึงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ทีมแพทย์ยังระบุอีกว่า หลังจากได้รับการเยี่ยมให้กำลังใจจากผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บาดเจ็บ มีอาการผ่อนคลายและมีกำลังใจดีขึ้น แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งทีมแพทย์จะยังให้การดูแลด้านจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาทางร่างกายอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในวันนี้ รถพยาบาลของโรงพยาบาลอาภรกรเกียรติวงศ์ ได้เดินทางมารับตัว จ่าเอกเทอดพงษ์ กลับไปรักษาและฟื้นฟูต่อเนื่องที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน เหมาะสม และต่อเนื่องในระยะยาว
และหน่วยต้นสังกัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ ท่ามกลางกำลังใจจากประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมอวยพรให้จ่าเอกเทอดพงษ์ฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว