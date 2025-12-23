เปิดนาทีหนีตายเหยื่อสะเก็ดระเบิด BM-21 ทหารเขมรยิงใส่กลางหมู่บ้าน-ชุมชนใน จ.สระแก้ว

สระแก้ว- เปิดนาทีหนีตายเหยื่อสะเก็ดระเบิด BM-21 ทหารเขมรยิงใส่กลางหมู่บ้าน-ชุมชนใน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จนมีประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากได้รับบาดเจ็บ-บ้านไฟไหม้ ประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือน
จากเหตุการณ์ ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวดหลายลำกล้องBM-21 ใส่พื้นที่ชุมชน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพิกัดใหม่ที่ไม่ไกลจากบ้านหนองหญ้าแก้ว จนทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและเกิดไฟไหม้ โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านดอนหลุม
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จนทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมานั้น
วันนี้ ( 23 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ นางภาสินี กงจักร์ อายุ40 ปี หนึ่งในเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะกำลังเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้เล่าถึงวินาทีเฉียดตายว่า ขณะเกิดเหตุตนเองได้ออกจากบ้านเพื่อมาช่วยหุงหาอาหารแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่หลบอยู่ในบังเกอร์ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์ค่อนข้างเงียบ จนทำให้ทุกคนคิดว่าสถานการณ์น่าจะปลอดภัยแล้ว
แต่เพียงเสี้ยววินาทีที่ออกจากพื้นที่หลบภัยก็ได้ยินเสียงกระสุนจรวด BM-21 พุ่งผ่านเหนือศีรษะ ก่อนจะเกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรงและตกลงใกล้บ้านของตนเองโดยไม่ทันตั้งตัว
“ หลังแรงระเบิดสงบลงรู้สึกชาที่แขนจนไม่สามารถยกแขนขึ้นได้ แต่ก็ยังพยายามฝืนสังขารวิ่งหนีออกมาจากบ้าน จนกระทั่งพบกับ ชาวบ้านอีกกลุ่มที่รีบเข้ามาช่วยเหลือโดยยอมรับว่าวินาทีนั้นตัวเอง ไม่น่าจะรอด แต่สุดท้ายก็ยังมีชีวิตอยู่ได้” นางภาสินี กล่าว
ขณะที่ นายกิตติพงค์ ชมภี บุตรชายของนางภาสินี เผยว่าขณะเกิดเหตุตนเองพร้อมลูก ๆ ได้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้ว ส่วนแม่ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเพื่อทำอาหารให้กับเจ้าหน้าที่และชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นค่อนข้างสงบ และเมื่อทราบข่าวว่าแม่ได้รับบาดเจ็บก็รู้สึกตกใจและเป็นห่วงอย่างมากจึงรีบเดินทางกลับไปยังจุดเกิดเหตุ
“ตอนที่เห็นสภาพแม่ครั้งแรกรู้สึกแย่มาก แต่ตอนนี้แพทย์บอกว่าอาการปลอดภัยแล้วก็โล่งใจขึ้น อย่างไรก็ตามขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธหนักโจมตีเข้ามาในพื้นที่พลเรือนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและตกอยู่ในความหวาดกลัว" นายกิตติพงค์ กล่าว
ด้าน คุณยายจุ๋มจิ๋ม เทพนอก อีกหนึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณขาทั้งสองข้าง และ ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ “ขาขาด” ตามที่มีการเสนอข่าวแต่อย่างใด พร้อมเล่าว่าขณะเกิดเหตุตนเองกำลังเดินลงบันไดเพื่อออกจากบ้านแต่เมื่อถึงขั้นสุดท้ายเกือบจะถึงพื้นก็ได้ยินระเบิดดังสนั่น และแรงระเบิดยังทำให้สะเก็ดพุ่งเข้าที่ขาทั้งสองข้างของตนเองอย่างจังจนกระดูกโผล่ออกมา
“ ตอนนั้นทั้งตกใจทั้งกลัว ทำอะไรไม่ถูกเลย คิดว่าคงไม่รอดแล้วแต่ยังโชคดีที่มีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันและช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลจนรอดชีวิตมาได้”คุณยายจุ๋มจิ๋ม กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางความหวาดผวาและความไม่มั่นใจของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ที่ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง