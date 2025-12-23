แนวหลังมอบผ้าห่มให้ทหารผ่านศึก ใกล้พื้นที่สู้รับไทย-เขมร ช่วยดูแลชาวบ้าน

อุบลราชธานี-องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่ม 300 ผืนให้กับทหารผ่านศึกภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอชายแดน พื้นที่ปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา
วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พลตรีอัครพล มูลประดับ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยนางปุณชญา ภูมิธนันเดชา รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับกำลังพลอดีตทหารผ่านศึกที่ประจำอยู่ตามแนวชายแดน คอยดูบ้านเรือนประชาชน ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านไปศูนย์พักพิงชั่วคราว
เพื่อแสดงความห่วงใยจากแนวหลังสู่แนวหน้าชายแดน 3 อำเภอ ที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ช่องอานม้า และช่องบก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับอดีตทหารที่ผ่านศึก เพราะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง กลางคืนมีอากาศหนาว จำเป็นต้องมีเครื่องป้องกันความหนาวเย็น ระหว่างอยู่ในที่พักอาศัย สร้างความดีใจให้กับอดีตทหารผ่านศึกที่อยู่แนวหน้าว่าแนวหลังไม่ทิ้งกัน ยังคิดถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกเหล่านี้