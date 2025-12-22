ปส.บุกสกัดรถสิบล้อซุกยา ราชบุรี ยึดยาบ้า 6.8 ล้านเม็ด-เฮโรอีน 300 แท่ง มูลค่ากว่า 100 ล้าน คนขับไหวตัวหนี

ราชบุรี – ตำรวจ ปส.สนธิกำลัง สภ.ปากท่อ บุกสกัดรถบรรทุก 10 ล้อริมถนนพื้นที่ อ.ปากท่อ พบข้าวสารกว่า 100 กระสอบใช้ตบตา ก่อนตรวจเจอยาบ้า 6.8 ล้านเม็ด และเฮโรอีน 300 แท่ง หนักราว 100 กก. มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ขณะคนขับทิ้งรถเผ่นหนี เร่งออกหมายจับล่าตัว
วันนี้( 22 ธ.ค.) พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผบก.ภ.จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจาก พ.ต.อ.ไพฑูรย์ งามลาภ ผกก.1 บช.ก. ขอสนับสนุนกำลัง สภ.ปากท่อ เข้าตรวจสอบรถต้องสงสัยบริเวณริมถนน บ้านหนองเขาถ่าน หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โดยสั่งการให้ พ.ต.อ.อำนวย เด่นเวหา ผกก.สภ.ปากท่อ นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจสอบ พบรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 70-8152 สุพรรณบุรี ด้านท้ายบรรทุกข้าวสารกว่า 100 กระสอบวางอำพราง ตรวจสอบภายในพบกระสอบบรรจุยาบ้าและเฮโรอีนจำนวนมากซุกซ่อนอยู่
ในที่เกิดเหตุพบชาย 1 ราย นั่งมากับรถ ทราบชื่อภายหลังคือ นายสุวรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อ้างถูกชักชวนมาส่งข้าวสาร ไม่ทราบว่ามียาเสพติดซุกซ่อน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้สอบสวน ส่วนคนขับรถอาศัยจังหวะหลบหนีไปก่อนหน้า
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางทั้งหมดตรวจสอบที่ สภ.ปากท่อ พบยาบ้าจำนวน 6.8 ล้านเม็ด และเฮโรอีน 300 แท่ง น้ำหนักรวมประมาณ 100 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท พร้อมส่งของกลางให้ บช.ปส. ตรวจสอบเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบกระสอบบรรจุยาบ้า พบมีการดัดแปลงเป็นลักษณะกระเป๋าสะพาย คาดลำเลียงมาจากแนวชายแดนภาคเหนือ สอดคล้องกับข้อมูลตำรวจ จ.เชียงราย ที่ก่อนหน้านี้จับกุมผู้เสพและตรวจโทรศัพท์มือถือพบภาพรถบรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกกระสอบยา ใช้ข้าวสารอำพราง จึงแกะรอยเส้นทางจากกล้องวงจรปิดจนพบว่ารถเข้ามาในพื้นที่ จ.ราชบุรี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ขับขี่แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป