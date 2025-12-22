ไทย–อินโดฯ เตรียมส่งคืน “อุรังอุตัง” 4 ตัว กลับถิ่นกำเนิด 23 ธ.ค.นี้ ภายใต้กรอบ CITES

กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ ร่วมสถานทูตอินโดนีเซีย ตรวจสุขภาพ–เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย ก่อนส่งอุรังอุตัง 4 ตัว กลับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และยึดหลักอนุรักษ์สากล
วันนี้ ( 21 ธ.ค.) นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดยนาย Fuad Adriansyah รองเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จังหวัดราชบุรี
การเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสังเกตการณ์และเตรียมการขั้นสุดท้ายก่อนการส่งคืนอุรังอุตังทั้ง 4 ตัว โดยสัตวแพทย์ฝ่ายอินโดนีเซียได้เข้าตรวจประเมินสุขภาพและความพร้อมอย่างละเอียด พร้อมให้ข้อเสนอแนะด้านการขนย้าย โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ
จากการประเมิน พบว่าควรจัดอุรังอุตังในกรงขนส่งรวม 3 กรง เพื่อลดความเครียดระหว่างการเดินทาง แบ่งเป็นอุรังอุตังเพศผู้ 2 ตัว แยกกรงละ 1 ตัว และอุรังอุตังเพศเมีย 2 ตัว ให้อยู่รวมกันในกรงเดียว เนื่องจากยังอยู่ในวัยเด็กและมีความหวาดระแวงง่าย หากแยกอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
สำหรับกำหนดการ วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. จะนำอุรังอุตังเข้ากรงขนส่งเพื่อสร้างความคุ้นชิน และในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 04.00 น. จะเคลื่อนย้ายจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนออกเดินทางโดยสายการบิน Garuda Indonesia เที่ยวบินที่ GA867 มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน–ฮัตตา กรุงจาการ์ตา
การส่งคืนอุรังอุตังในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการคุ้มครองสัตว์ป่าตามกรอบอนุสัญญา CITES และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าคืนสู่ถิ่นกำเนิดอย่างถูกต้องตามหลักสากล