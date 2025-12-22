ระทึก! สามีซิ่งกระบะพาภรรยาปวดท้องคลอด แต่ไม่ทัน เด็กชายลืมตาดูโลกบนรถ กู้ภัยอยุธยาช่วยทัน ปลอดภัยทั้งแม่ลูก

พระนครศรีอยุธยา – นาทีชีวิต!ภรรยาปวดท้องใกล้คลอด สามีเร่งขับรถกระบะมุ่งหน้าโรงพยาบาล แต่เด็กชายใจร้อนคลอดบนรถ ก่อนจอดขอความช่วยเหลือกู้ภัยบริเวณวงเวียน “เจดีย์นักเลง” โชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทัน ส่งโรงพยาบาลปลอดภัยทั้งแม่และลูก ไม่พลาดส่องเลขทะเบียนเสี่ยงโชค
เมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้( 22 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา รับแจ้งเหตุหญิงคลอดบุตรภายในรถยนต์กระบะ ซึ่งจอดขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณ วงเวียนวัดสามปลื้ม หรือ “เจดีย์นักเลง” ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงรุดตรวจสอบ พร้อมประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลราชธานีเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ โตโยต้า วีโก้ แค็บ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บท 8074 ภูเก็ต ภายในรถพบ นางสาวมยุรี รอดกสิกรรม อายุ 34 ปี อุ้มทารกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายแม่และลูกขึ้นรถกู้ชีพ ส่งโรงพยาบาลราชธานีอย่างปลอดภัย พบว่าเด็กที่คลอดออกมาเป็น เพศชาย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
จากการสอบถาม นายกฤษณะ พรมทิศย์ อายุ 28 ปี สามีและคนขับรถ เล่าว่า ช่วงกลางดึกภรรยาเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ขณะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางประอิน จึงรีบขับรถพาไปโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แต่ระหว่างทางบริเวณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ประตูบี ภรรยาได้คลอดลูกออกมา จึงขับต่อมาจนพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จอดปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณเจดีย์นักเลง และรีบจอดขอความช่วยเหลือทันที โดยยอมรับว่าทารกรายนี้เป็น บุตรคนที่ 4
ทั้งนี้ หลังเหตุการณ์คลอดฉุกเฉินดังกล่าว บรรดานักเสี่ยงโชคไม่พลาดส่อง เลขทะเบียนรถ “8074” เพื่อนำไปลุ้นโชคลาภในงวดที่จะถึงนี้ เผื่อได้รางวัลใหญ่รับขวัญสมาชิกใหม่