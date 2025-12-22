สระแก้ว- กองทัพไทย เปิดปฏิบัติการตอบโต้ทหารกัมพูชา บริเวณ ตาพระยา–บึงตะกวน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังตรวจพบความเคลื่อนไหวและการใช้อาวุธโจมตีจากฝั่งตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง ทำชาวเมืองปอยเปตผวา
วันนี้ (22 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพไทย ได้เริ่มปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารต่อเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่แนวตาพระยา–บึงตะกวน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.30 น.ที่ผ่านมา หลังตรวจพบความเคลื่อนไหวและการใช้อาวุธโจมตีจากฝั่งตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง
รายงานยังระบุอีกว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธการด้านความมั่นคง เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยเครื่องบิน F-16 ได้ขึ้นบินจากฐานปฏิบัติการและเข้าพื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำ ก่อนถอนกำลังกลับโดยปลอดภัย
ขณะที่ชาวกัมพูชาในเมืองปอยเปต ได้บันทึกคลิปวิดีโอขณะเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย บินปฏิบัติการทางทหารเหนือพื้นที่ฝั่งกัมพูชา สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในเมืองปอยเปตเป็นวงกว้าง
โดยภาพในคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ฝั่งกัมพูชา แสดงให้เห็นเสียงเครื่องยนต์อากาศยานและการบินต่ำในบางช่วง ส่งผลให้ประชาชนในเมืองปอยเปตแตกตื่น บางส่วนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ใกล้แนวชายแดน
ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงของไทย ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่าปฏิบัติการทั้งหมดมุ่งเป้าเฉพาะทางทหาร และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ