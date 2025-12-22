xs
กองทัพไทย เปิดปฎิบัติการ​ตอบโต้ทหารกัมพูชาบริเวณตาพระยา–บึงตะกวน ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา

สระแก้ว- กองทัพไทย เปิด​ปฏิบัติการ​ตอบโต้ทหารกัมพูชา บริเวณ ตาพระยา–บึงตะกวน อ.อรัญประเทศ​ จ.สระแก้วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังตรวจพบความเคลื่อนไหวและการใช้อาวุธโจมตีจากฝั่งตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง ทำชาวเมืองปอยเปตผวา

วันนี้ (22 ธ.ค.)​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพไทย ได้เริ่มปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารต่อเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่แนวตาพระยา–บึงตะกวน อ.อรัญประเทศ​ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เวลา 05.00 – 06.30 น.ที่ผ่านมา  หลังตรวจพบความเคลื่อนไหวและการใช้อาวุธโจมตีจากฝั่งตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง

รายงานยังระบุอีกว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธการด้านความมั่นคง เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยเครื่องบิน F-16 ได้ขึ้นบินจากฐานปฏิบัติการและเข้าพื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำ ก่อนถอนกำลังกลับโดยปลอดภัย

ขณะที่ชาวกัมพูชาในเมืองปอยเปต ได้บันทึกคลิปวิดีโอขณะเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย บินปฏิบัติการทางทหารเหนือพื้นที่ฝั่งกัมพูชา สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในเมืองปอยเปตเป็นวงกว้าง


โดยภาพในคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ฝั่งกัมพูชา แสดงให้เห็นเสียงเครื่องยนต์อากาศยานและการบินต่ำในบางช่วง ส่งผลให้ประชาชนในเมืองปอยเปตแตกตื่น บางส่วนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ใกล้แนวชายแดน

ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงของไทย ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่าปฏิบัติการทั้งหมดมุ่งเป้าเฉพาะทางทหาร และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ 






